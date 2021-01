Harmony OS bi do kraja godine mogao da pokreće 400 miliona uređaja

Huawei-jev operativni sistem Harmony OS do sada je instaliran na oko 100 miliona uređaja. Da podsetimo, to je OS koji čiji razvoj je započet 2016. godine, kada je kompanija zaključila da ne bi smela da sve svoje proizvode zasniva na softveru koji proizvodi neko drugi. U fokus javnosti Harmony OS je došao nakon uspostavljanja trgovinskih sankcija od strane SAD-a. Tada se spekulisalo da bi on mogao da se nađe na Huawei telefonima, iako njegova originalna ideja nije bila da bude OS za mobilne, već za IoT uređaje.

Nezavistan od Google-a?

Kompanija se nada da će ovaj OS uspeti da joj obezbedi nezavisnost od Google-ove dominacije sa Android-om, a izgleda da su na dobrom putu da to i ostvare. Za kratko vreme ovaj OS je postigao veliku popularnost, a očekuje se da će tokom 2021. godina biti i godina njegovog velikog širenja.

Zvaničnici iz Huawei-a očekuju da će Harmony OS biti instaliran na 200 miliona Huawei uređaja, kao i na 100 miliona uređaja drugih proizvođača. Sve ukupno, do kraja 2021. godine očekuje se da će Harmony OS pokretati oko 400 miliona uređaja. Naravno, to neće uzdrmati vodeće takmace na tržištu iOS i Android, ali će, ako se ispune očekivanja, biti alternativa koja je do sada najbolje prihvaćena. Dalji razvoj i njegovo širenje zavisiće od mnogo faktora, a jedan od najvažnijih je i ekosistem aplikacija. Zadatak je težak, jer prema podacima iz oktobra 2020. godine Android zauzima 72 procenta tržišta mobilnih uređaja, a zajedno sa iOS-om obuhvata čak 99 procenata globalnog tržišta.

Sličan Androidu

Ovaj operativni sistem je vrlo sličan Android-u i u velikoj meri je kompatibilan sa Android aplikacijama. Iako je Huawei najavljivao da će Harmony OS biti open-source, do sada nije objavljena dovoljna količina izvornog koda koja bi nezavisnim stručnjacima omogućila da utvrde da li se radi o zaista nezavisnom OS-u. Njegova glavna prednost u odnosu na Android ili iOS je što bi bez ikakvih modifikacija mogao da radi na različitim tipovima uređaja. Kod Android-a to nije slučaj, jer recimo postoje posebne verzije OS-a za telefone, za Android pametne televizore…

Prvi uređaj koji je dobio Harmony OS bio je TV bivšeg Huawei brenda Honor (iz 2019. godine). U septembru 2020. godine najavljen je Harmony OS 2.0, a tada je objavljeno i da će svi Huawei telefoni iz 2021. godine biti potpuno kompatibilni sa ovim OS-om. Planovi su da se Harmony OS tokom ove godine nađe i u pametnim zvučnicima i slušalicama, a za 2022. godinu očekuje se i podrška za VR uređaje. Harmony OS 2.0 beta je objavljena u decembru, a do kraja 2020. godine se više od 100.000 programera priključilo Harmony razvojnoj platformi.

Izvor: South China Morning Post

Podelite s prijateljima

Tweet