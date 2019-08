HarmonyOS će pokretati nove Huawei pametne satove

Vincen Yang, Huawei Senior potpredsednik, je na konferenciji za novinare održanoj u Njujorku, između ostalih stvari predstavio i HarmonyOS, novi softver kompanije koji bi mogao da postane zamena za Android na njihovim telefonima.

Ipak, Yang je naglasio da ne postoje planovi da se ove godine pojavi neki Huawei telefon sa HarmonyOS-om, prvenstvno ciljajući na modele Huawei Mate 30 i Mate 30 Pro, koji se očekuju u oktobru. Drugim rečima, novi premium modeli iz ove kompanije biće pokretani sa Android 9 Pie OS-om, ili čak možda i sa novim Android-om 10. U stvari, Yang je priznao da Huawei neće samostalno odustati od Android-a. HarmonyOS je samo „Plan B“, u slučaju da kompanija više ne bude u mogućnosti da zbog sankcija upotrebljava Android.

Razlog za to je što, iako HarmonyOS podržava Android aplikacije, neće imati pristup do mnogih Google aplikacija, među kojima je i Google Play Store. U međuvremenu, HarmonyOS je već na tržištu, na Huawei TV prijemnicima, a najavljeno je i da će pokretati nove modele pametnih satova. Oni će se u prodaji naći do kraja ove godine, a možda će biti predstavljeni i zajedno sa Huawei Mate 30 serijom telefona.

Drugim rečima, možemo da očekujemo da će se Huawei držati Android-a na svojim telefonima do poslednjeg trenutka, ako do zabrane ikad i dođe.

