Harry Potter franšiza prelazi na Peacock striming servis

Ovo leto donelo nam je mnogo zanimljivosti kada su u pitanju striming servisi, ali i njihova ponuda. Konkurencija su postali Disney Plus, HBO, Peacock, Netflix, i mnogi drugi. Kada su u pitanju najpopularnije filmske franšize, one su neretko menjale one koji imaju vlasnička autorska prava.

Harry Potter napušta HBO Max 25. avgusta

Harry Potter franšiza je do sada emitovana na striming servisu HBO Max, ali će se to promeniti od 25. avgusta, kada prestaje sa emitovanjem. Naime, Peacock je najavio da će serijal filmova o Hariju i družini da će od oktobra emitovati ovu franšizu na svom striming servisu.

Kad Harry Potter stigne na Peacock, biće dostupan najmanje mesec dana, pre nego postane dostupan na NBC Universal televiziji, ali će se ponovo vratiti na Peacock 2021. godine. Ako vam i dalje nije jasno šta se dešava, evo objašnjenja. Warner Bros je 2016. godine potpisao TV prava da NBC Universal postane jedan od strimera ove franšize, i sve to za oko 250 miliona dolara, koliko ovaj sporazum vredi. Poslednji ugovor između dve kompanije omogućio je da HBO Max debituje sa prikazivanjem HP serijala, ali sada NBC ponovo preuzima prava nad prikazivanjem filmova.

Peacock će takođe prikazivati Batman Begins, The Dark Knight, DC Comics i još mnogo toga. Očekuje nas uzbudljiva jesen puna premijera i još više sadržaja za strim na najvećim striming servisima.

