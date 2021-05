Have I Been Pwned i FBI: Tajna ukradenih lozinki

Have I Been Pwned – servis na kojem može da se proveri da li je neka lozinka stradala u curenju podataka, udružio se sa agencijom FBI, a kako bi zajedno ponudili što preciznije podatke o kompromitovanim podacima.

Troy Hunt, sigurnosni ekspert iza Have I Been Pwned, došao je na ideju da kreira ovaj servis nakon što je 2013. godine u curenju podataka kompromitovano 150 miliona Adobe naloga. U to vreme se radilo o najvećem napadu te vrste, pa je postalo jasno da opasnost evoluira. Sajt ima podatke o 154 miliona kompromitovanih naloga, a zainteresovani svoje naloge mogu da provere preko dva parametra: mejl adresa i lozinki za koje sumnjaju da su ugrožene.

FBI je nedavno kontaktirao Hunta, a kako bi se dogovorili oko načina na koji bi agencija mogla da otprema informacije o kompromitovanim nalozima na Have I Been Pwned. Prema dosadašnjim podacima agencija svakog meseca na servis unese preko milijardu kompromitovanih lozinki, što će sigurno doprineti tome da platforma ostane relevantna i korisna i u budućnosti.

