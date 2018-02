HBO GO – za potpunu kontrolu nad sadržajem

Donedavno ste HBO GO uslugu mogli da naručite samo u okviru pretplate na HBO Premium kod odabranih kablovsnik operatera ili u okviru nekih internet paketa. Ali od 29. novembra 2017. svi korisnici u Srbiji mogu da se pretplate na HBO GO i direktno, na hbogo.rs stranici. Eto lepog primera OTT poslovnog modela.

Za one koji još ne znaju, HBO GO je servis koji nudi filmove i serije najnovije svetske produkcije. Pored redovnih HBO 1, 2 i 3 kanala koji se nalaze u ponudi mnogih kablovskih operatera, koristeći HBO GO servis možete da gledate sve aktuelne naslove, kad god poželite. Naravno, možete i da pauzirate, da nastavite kasnije ili čak na drugom uređaju, a reklama – nema. Novi naslovi se dodaju u HBO GO ponudu na nedeljnom nivou, a sav sadržaj je potpuno lokalizovan – svi naslovi imaju srpske titlove, dok su za većinu animiranih filmova dostupne i sinhronizovana i originalna verzija.

Nezavisna ponuda

Svi novi korisnici HBO GO uslugu mogu da isprobaju mesec dana besplatno aktiviranjem probnog perioda direktno na hbogo.rs Internet stranici, bez obaveze. Po isteku probnog perioda, mesečna pretplata iznosi 799 RSD, a plaća se putem bankovne kartice čiji je broj unesen prilikom registracije. Nema ugovorne obaveze, pa se usluga može otkazati u bilo kom trenutku. HBO GO OTT usluga je dostupna na računarima, pametnim telefonima, tabletima, Apple TV‑u, Chromecast‑u, Samsung Smart TV‑u i PlayStation‑u. Svaki HBO GO pretplatnik uslugu može da koristi na pet uređaja, od kojih su dva striminga dostupna u isto vreme. Uređaje veoma lako registrujete ili odjavljujete na hbogo.rs ili u aplikaciji. Treba imati na umu da se na računarima HBO GO gleda u Web browser‑u, pa jedan browser predstavlja jedan uređaj – registracija ne važi za uređaj već za browser koji koristite za gledanje. U svakom slučaju, značajno je to što sada možete da birate da li želite da se pretplatite na HBO GO samostalan servis direktno na hbogo.rs, ili preko operatera u okviru HBO Premium paketa ili odabranih Internet paketa.

Obilje sadržaja

HBO GO donosi i premijere najnovijih blokbastera kao što su Čuvari galaksije vol. 2 (Guardians of the Galaxy vol. 2), Logan, Pirati sa Kariba: Salazarova osveta (Pirates of the Carribean: Dead Men Tell No Tales), Trag života (Life) i mnogi drugi, ali i katalog s velikim izborom kultnih i ostalih hit filmova, kao i više od 350 sati dečjeg sadržaja s omiljenim crtaćima i filmovima za najmlađe gledaoce. HBO GO pretplatnicima omogućava gledanje svih sezona hit serija iz originalne HBO produkcije koje su osvojile fanove i kritičare širom sveta, poput Igre prestola (Game of Thrones), Zapadnog sveta (Westworld) i Silicijumske doline (Silicone Valley), ali i kultnih serija kao što su Seks i grad (Sex and the City), Porodica Soprano (The Sopranos), Žica (The Wire)…

Uz HBO produkciju, HBO GO donosi i popularne serije drugih studija, kao što su Emijem nagrađena serija Sluškinjina priča (Handmaid’s Tale), Britanija (Britannia), Dvojnik (Counterpart), Twin Peaks, Pad viteza (Knightfall), Luther i druge. U HBO GO ponudi naći ćete i filmove iz HBO Europe koprodukcije iz našeg regiona, kao što je dokumentarni film Mile Turajlić „Druga strana svega“ (The Other Side of Everything) koji je nagrađen prestižnom nagradom za najbolji dokumentarni dugometražni film 30. Festivala IDFA u Amsterdamu, kao i intrigantni igrano‑dokumentarni film „Houston, imamo problem!“ (Houston We Have A Problem!) slovenačkog reditelja Žige Virca, koji istražuje mit o tajnoj američkoj kupovini kontroverznog jugoslovenskog svemirskog programa početkom 60‑ih godina prošlog veka, vrednoj nekoliko milijardi dolara.

Da ne zaboravimo, gledaoci u Srbiji na HBO GO‑u mogu da gledaju premijere većine serija u isto vreme kada i u Americi!

