HBO Max poskupljuje i sprečava deljenje lozinki

Direktor Warner Bros. Discoveryja, Dejvid Zaslav, najavio je da će usluga HBO Max uskoro postati skuplja, kao i da će se uvesti oštrije mere protiv deljenja lozinki.

HBO Max je poslednji put poskupeo 2024

„Smatramo da je naš sadržaj kvalitetan i da je cena preniska“, izjavio je Zaslav na konferenciji Goldman Sachs Communacopia + Technology. HBO Max je poslednji put poskupeo 2024, kada je osnovni paket sa reklamama koštao 9,99 dolara, a Premium bez reklama 20,99 dolara mesečno.

Kompanija planira da do kraja godine zatvori sve „rupe“ koje omogućavaju deljenje naloga, po uzoru na Netflix i druge streaming servise.

Izvor: Engadget