HBO neće objaviti The Last of Us seriju pre 2023. godine

HBO neće objaviti najavljenu seriju The Last of Us u skorije vreme. Adaptacija apokaliptičke igre neće biti emitovana tokom 2022. godine, jer je snimanje još uvek u toku u zapadnom delu Kanade.

Očekivanja od HBO serije The Last of Us su velika

U seriji glume Pedro Pascal iz serije Narcos kao preživeli Joel, dok Bella Ramsey igra tinejdžerku Ellie. Merle Dandridge igra vođu otpora Marlen, dok Gabriel Luna i Anna Torv igraju Tommy-ja i švercerku Tess. Nick Offerman takođe ima gostujuću ulogu. U seriji, kao i u igri, Joel ima zadatak da otprati Ellie do organizacije koja traži lek za infekciju mozga koja je poharala čovečanstvo, ali putovanje postaje daleko komplikovanije.

Očekivanja od serije The Last of Us su već velika. Pored glumačke ekipe, scenario i izvršnu produkciju HBO serije potpisuju Craig Mazin i Neil Druckmann. U teoriji, serija neće biti potpuna adaptacija igara, kako bi dala Sony-jevom PlayStation Productions studiju dodatni kredibilitet.

Izvor: Engadget

