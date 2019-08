He-Man dokumentarac najavljen za septembar

Ljubitelji starijih animiranih filmova se već neko vreme pitaju kada će na malim i velikim ekranima ponovo moći da isprate doživljaje junaka po imenu He-Man, te ostalih gospodara svemira. U poslednje vreme je nekoliko puta najavljivan novi igrani film, koji bi trebalo da ublaži loša sećanja na staru verziju, a sada se sprema i dokumentarni film, koji će, tvrde kreatori, biti prava poslastica za sve obožavatelje.

Tokom 1982. godine radnje koje su prodavale igračke počele su da dobijaju neobične heroje, koji su išli u širinu skoro kao što su bili visoki, postavljeni u pozicije u kojima su izgledali kao da su uvek spremni za napad. Vođa te plastične družine ubrzo je postao poznat kao He-Man, praćen pomagačima i prijateljima, koji su zajedno predstavljali tačku odvajanja od tradicionalnih akcionih heroja, a poput G.I. Joea i Luka Skywalkera. Tako je na scenu stupio mišićavi princ, čija se glavna priča odvijala oko zamka Sive lobanje, koji je bilo neophodno odbraniti od demonski usmerenog Skeletora. He-Man je tokom prve godine zaradio 38 miliona dolara, da bi do 1984. kompaniji Mattel doneo preko milijardu dolara. Iako He-manija nije bila kreirana da bi trajala, ovaj fenomen ostaje jedna od najuspešnijih poslovnih priča svih vremena. Tako su generacije, držeći u rukama improvizovani mač, godinama u pomoć pozivale moć Sive lobanje, te zamišljale kao putuju u Eterniju. Kao što to obično biva, iza svake uspešne priče uvek se krije i određeni broj manje ili više poznatih činjenica, pa je to slučaj i sa ovom, zbog čega se i snimaju filmovi koji će obradovati svakog pristojnog He-manijaka.

Randall Lobb i Robert McCallum snimili su dokumentarni fil pod naslovom „THE POWER OF GRAYSKULL : The Definitive History of He-Man and the Masters of the Universe,“ koji ovog junaka prati upravo od osamdesetih godina prošlog veka, te se fokusira na neke manje poznate činjenice. FIlm je najavljen za 3. septembar, kada će se pojaviti na DVD-ju, te u digitalnom formatu zahvaljujući kompaniji High Octane Pictures.

Izvor: Comic Book

Podelite s prijateljima

Tweet