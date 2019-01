Heavy Metal bend iz Mongolije pokorio YouTube

Bend iz Mongolije, koji zvuk teškog metala kombinuje sa tradicionalnim grlenim pevanjem, osvojio je YouTube prostranstva, te stigao do sedam miliona pregleda za dva spota koja je do sada objavio. Kao što to obično biva, internet zajednica se brzo zainteresovala za ovu popularnost koju smatra fenomenom, te se krenulo u tumačenje načina za generisanje tako velikog broja pregleda.

Naime, radi se o bendu The Hu, koji je tokom jeseni 2018. godine objavio svoja prva dva spota, koji su brzo privukli obožavaoce iz celog sveta, te ih motivisali da ostavljaju komentare poput onog koji kaže da „da muzika zvuči kao prastari mongolski rok koji datira nekoliko hiljada godina pre nove ere“. Bend se uklapa u nastojanja modernih mongolskih muzičara da sačuvaju tradiciju, te je kombinuju sa novim uticajima. Tako eksperti tvrde da mongolski muzičari kreiraju nove pravce, pa mongolski rok, na primer, kombinuje tradicionalne instrumente sa bubnjevima i basovima koji dolaze iz zapadnjačke muzike.

Tako poznavaoci muzike tvrde da je The Hu došao do velikog broja pregleda upravo zbog toga što kombinuje tradicionalno i moderno, stvarajući tako sopstveni stil koji je poneo ime “hunnu rock“, koji slušaoca informiše o kulturi jednog naroda, ali mu omogućava i da svedoči stvaranju potpuno novog muzičkog pravca. Tako se još jednom pokazalo da YouTube nudi mogućnost da se svaki glas daleko čuje, a pod uslovom da dolazi iz grla, te nudi sadržaj koji je svež i autentičan.

