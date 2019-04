Heliant: Softver u službi zdravlja

Zdravstvo je oblast u kojoj je Srbija daleko odmakla u digitalnoj transformaciji. Heliant je softver s dugom tradicijom i prisustvom u ustanovama svih nivoa zdravstvene zaštite, a samim tim i jedan je od najzaslužnijih za postignute rezultate

Tekst je deo PC Press specijala Digitalizacija u zdravstvu i medicini.

Prošle su dve decenije od kada je grupa profesora i studenata Elektrotehničkog fakulteta u Beogradu počela da radi na projektu informacionog sistema za zdravstvene ustanove. Danas srce te ekipe, u kompaniji Heliant, razvija, implementira i održava softver koji u svom svakodnevnom radu koristi više od 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji.

Na pitanje kako su uspeli da osvoje poverenje ovako impresivnog broja institucija, u Heliant‑u kažu da su izbor tehnologija, veliko razumevanje potreba zdravstva i usmerenost ka korisniku najvažniji, ali ne i jedini činioci ove uspešne priče. Ova tri koja smo izdvojili ne navodimo prema redu važnosti, već prema vremenu kada su postali sastavni deo priče zvane Heliant.

Iskorak u novi svet

Krajem devedesetih, u vreme kada je sve počelo, Internet tek što je stigao u Srbiju, a brzina povezivanja na mrežu bila je, za današnja poimanja, nezamislivo mala – onoliko koliko je dozvoljavala modemska veza kroz bakarne telefonske žice. Tek ilustracije radi, prenos megabajta poruka elektronske pošte trajao je, ako ste srećni i iskoristite sve potencijale hardvera, oko pola sata. O Internetu se čak i na naučnom nivou malo znalo.

Neko bi zato rekao da je ideja da se koriste u to vreme prilično nepoznate i supermoderne Open Source tehnologije, u najmanju ruku, veoma hrabra. Linux je tada bio minorno zastupljen klon UNIX‑a, MySQL je tek predstavljen javnosti, baš kao i Java, PHP, HTML 2.0 i CSS, odnosno tehnologije na kojima je moguće napraviti Web aplikacije. Dodajte tome još i troslojnu arhitekturu, tako da je 1998. godine sve to izgledalo kao ludost u koju su spremni da uđu samo mladi i odvažni. A tim o kojem pričamo u to vreme činili su upravo mladi i odvažni.

Kompanija Heliant već godinama uspešno razvija, implementira i održava softver koji u svom svakodnevnom radu koristi više od 200 zdravstvenih ustanova u Srbiji

Nije prošlo mnogo vremena, projekat je odmicao u kompleksnosti i zrelosti i sve više se kretao ka još jednoj neistraženoj i zahtevnoj oblasti, primeni informacionih tehnologija u zdravstvu. Već tada se pokazalo da su izabrani koncepti i tehnologije pravi put. Zdravstvo nikada nije imalo previše novca ni za osnovnu delatnost, a kamoli za poslove koje danas prepoznajemo po univerzalnom terminu digitalna transformacija. Open Source omogućava, u tom smislu, dve dobre stvari: besplatan je i otvoren za prilagođavanja koja su, s obzirom na brojne nepoznanice koje treba da savladaju, neminovna i brojna.

Projektante su čekale zamke iza svakog ugla. Zdravstvena zaštita je, u svakom smislu, kompleksan sistem. Tu su tri nivoa, svaki sa svojim pravilima, a unutar njih svaka ili gotovo svaka ustanova ima svoje potrebe, a samim tim i zahteve koje postavljaju pred softver koji će koristiti. Tome dodajmo da svaka vertikala u medicini na različite načine tretira iste podatke. Primera radi, nekim disciplinama su jedni rezultati dobijeni iz uzorka krvi važniji, a nekim neki drugi pa stoga treba da budu predstavljeni na drugačiji, ali adekvatan, jasno uočljiv način za svaku disciplinu ponaosob. Postoji ceo niz dijagnostičkih i terapeutskih metoda koje treba da se uzmu u obzir i, samim tim, tretiraju kroz softver. Mogli bismo ovu priču da usložnjavamo sve više, ali nije nam to cilj. Priču o kompleksnosti zadatka dopunićemo još samo činjenicama da je medicina jedna od najdinamičnijih oblasti nauke i da je otvaranje prostora za brz, efikasan, ali i bezbednosno restriktivan način razmene informacija u fokusu modernih modela zdravstvene zaštite.

Rešenje za svaku situaciju

Projektanti Heliant programa od početka su imali na umu da je zdravstveni sistem Srbije velik i raznorodan i da broji nekoliko stotina različitih ustanova – od zdravstvenih stanica, preko domova zdravlja i bolnica do velikih kliničkih centara. Pored državnih ustanova, tu su i privatne, od manjih specijalističkih medicinskih ordinacija, do složenih sistema, a ne treba zaboraviti ni apoteke koje su sastavni deo bolnica i kliničkih centara, ali i ustanove koje pružaju usluge građanstvu. Sve u svemu, govorimo o nekoliko desetina hiljada korisnika i računara, stotinama servera, lokacija, Internet konekcija… Zaista veliki, ogroman sistem, možda i najveći u zemlji.

“Razvoj svakog informacionog sistema zahteva da se prvo temeljno upoznate s pravilima kojima se vodi oblast delatnosti za koju razvijate softverski alat. Istražujući kroz literaturu i u direktnom radu s lekarima i ostalim zdravstvenim radnicima, otkrili smo jednu sličnost koja, ne samo da nas je obradovala već je celu stvar učinila lakšom“, priča nam Vukašin Radulović, jedan od tvoraca Heliant‑a, i dodaje: „Protokoli zdravstvene zaštite, dijagnostike i lečenja, vizuelno se predstavljaju kroz šeme koje mi softverski inženjeri prepoznajemo kao algoritme. Ovde te šeme imaju neka druga imena, ali su u osnovi upravo ono što je glavni način za prezentaciju događaja koji se odvijaju u softveru. To nam je u startu olakšalo posao jer, algoritme smo u brojnim situacijama već imali, samo je trebalo da ih malo prilagodimo i realizujemo u softveru“.

To „malo“ obično i nije tako malo, već traži višemesečni rad projektanata i programera. Kako je Heliant program polako postajao svakodnevni alat u sve više ustanova, a tome ima petnaestak i nešto više godina, tako je postajalo jasno da je za uspešnu i brzu implementaciju potrebno da se postigne visok nivo fleksibilnosti, naročito na prezentacionom sloju. Upoznajući nas s karakteristikama Heliant‑a, još jedan od pionira razvoja i danas direktor kompanije, Vojislav Macić kaže:

“U početku, Heliant je bio aplikacija koju bismo najlakše mogli da opišemo kao digitalnu zamenu za onaj dobro nam poznati lekarski karton u domu zdravlja. Veoma brzo smo krenuli dalje u cilju da korisnicima omogućimo bržu, lakšu i potpuniju manipulaciju podacima. Tako su izdvojene kategorije koje je dobro da budu strukturirane radi pouzdanijeg unosa i kasnije lakše pretrage i analize. Pritom, isti podaci nemaju isti prioritet za različite medicinske dicipline, a zna se da za što bolje određivanje terapije najvažniji rezultati treba da budu najuočljiviji“.

Poput Lego kockica

Ideja na kojoj počiva realizacija, koja se pokazala izuzetno pouzdanom, prilagodljivom i ekonomski prihvatljivom kroz ove dve decenije razvoja i korišćenja, pronađena je u Lego kockicama.

Pojednostavljeno rečeno, svaki podatak koji može da bude prezentovan na ekranu je kao jedna kockica, a ona zajedno s drugim oko sebe može da napravi onoliko oblika kolika nam je mašta. Tako se način na koji vide podatke, na primer, redosled parametara dobijenih iz uzorka krvi, potpuno prilagođava ne oblasti medicine, nego i nivou zdravstvene zaštite, pa čak i navikama lekara u konkretnoj zdravstvenoj ustanovi. I sve to bez dugotrajnog programiranja „od početka“, već samo kroz implementaciju u interaktivnom radu s korisnicima.

“Ovih naših lego kockica nikada dosta, stalno pravimo nove. Heliant se razvija svakodnevno i sa svakom novom implementacijom jer uvek otkrijemo neku novu potrebu korisnika. I kroz sisteme koji su godinama u eksploataciji uvek dobijamo zahteve korisnika koji naš softver čine sve boljim i korisnijim, a sva unapređenja dostupna su svim korisnicima“, dopunjava priču gospodin Vukašin Radulović.

Tri poglavlja jedne priče

Heliant je kompleksan sistem podeljen u tri glavne celine. Heliant Health je srce celog sistema i glavni je digitalni alat u interakciji zdravstvene ustanove i pacijenata, ali i razmeni podataka među delovima zdravstvene ustanove i s Republičkim fondom za zdravstveno osiguranje. Njega upotpunjuje, s jedne strane Heliant Infolab LIS, odnosno laboratorijski informacioni sistem koji u jedan sistem integriše više od 200 medicinskih laboratorijskih uređaja, a rezultate analiza direktno prosleđuje u Heliant Health. Na drugoj strani je Heliant Moneo, poslovni informacioni sistem u kojem su objedinjene poslovne funkcije koje nisu specifične za zdravstvo, već su sastavni deo širokog spektra poslovnih subjekata. Tu su finansijsko i robno‑materijalno knjigovodstvo, kadrovska evidencija, skladišno poslovanje, osnovna sredstva, ali i neke od funkcija digitalne razmene podataka s Republičkim fondom zdravstvenog osiguranja.

Za ljude u Heliant‑u svi korisnici podjednako su važni i svima je uvek na raspolaganju pomoć službe za podršku. „Svaki projekat bio je izazov za sebe i na svakom smo morali da rešimo neki novi zadatak. Na primer, sa ulaskom u velike privatne zdravstvene sisteme, kao što su Bel Medic i Euromedik, sreli smo se s dinamičnim poslovnim okruženjem u kojem korisnik njihovih usluga nikada ne sme da čeka i gde se sve u tom pogledu prati do tančina. Tu stečeno iskustvo kroz Heliant širimo po celoj Srbiji, baš kao što i najnovija dostignuća u preventivi, dijagnostici i lečenju koja implementiramo u jednoj ustanovi, činimo dostupnim svima koji se u svom radu oslanjaju na naš softver“, ističe na kraju gospodin Radulović.

Ovaj tekst je deo PC Press specijala posvećenom Digitalizaciji u zdravstvu i medicini.

