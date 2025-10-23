PC Press studio - sve što ti treba za tvoj podkast za samo 8.990 din po satu
PCPress.rs Image
News PR 

Hemofarmov ESG festival postavio Beograd na mapu održivosti

PC Press

Kompanija Hemofarm organizuje drugi ESG festival u Muzeju nauke i tehnike koji se ove nedelje održava u periodu od 23. do 26. oktobra u Beogradu. Ovogodišnji festival je već prvog dana kroz panele okupio organizacije i pojedince koji dele znanje, razmenjuju iskustva, prikazuju dobre prakse i podstiču nove inicijative sa merljivim rezultatima za zajednicu i privredu.

PCPress.rs Image
Foto: Goran Zlatković

Generalni direktor kompanije Hemofarm Ronald Zeliger istakao je da održivost nije jednokratan „skok“ uz milionske izdatke, već kontinuiran niz pametnih, malih odluka koje se ugrađuju u svaku investiciju i korak napred.

Bizit 2025

Želimo da unapredimo sinergiju i da pomognemo kompanijama da rade prave stvari, da ih podržimo, a za to je potrebno da se usaglasimo,“ rekao je Zeliger.

Ronald Zeliger je takođe istakao da  je potrebno da pokrenemo otvorenu diskusiju, i zato je neophodno da zajedno učestvujemo u održivom razvoju i učinimo da se stvari zaista dogode.

PCPress.rs Image
Foto: Goran Zlatković

Održivost je zapravo baza za sve u budućnosti. Ne radi se o tome da sada uložimo milione evra pa da sledeće godine budemo „super“. Radi se o postepenom pristupu i putovanju na kojem se nalazimo. Mi smo ovde da zajedno sa drugim kompanijama i ekspertima, prikažemo šta zajedno možemo da uradimo na ekonomskom i društvenom planu sa donosiocima odluka. Ono što nas posebno raduje jeste nedelja, kada je dan otvorenih vrata i to je naš poklon Srbiji u želji da informišemo i edukujemo. Dođite sa porodicom i prijateljima u Muzej nauke i tehnike, jer će biti veoma zanimljivo“, istakao je Zeliger.

Na festivalu su po prvi put uručena priznanja ESG Stars kompanijama i organizacijama za dugoročni doprinos održivom razvoju na lokalnom nivou. Priznanja su dobile kompanije Delta holding, Coca-Cola HBC, Ernst & Young, KMPG, PwC, kao i Privredna komora Srbije.

PCPress.rs Image
Foto: Goran Zlatković

Tokom prvog dana ESG festivala organizovano je 8 sati programa na tri panela, tri radionice i tri ESG razgovora što je bila odlična platforma za otvoren dijalog. Predstavljena su konkretna ESG rešenja za neposrednu primenu u praksi, uz naglasak na zdravlje kao zajedničku vrednost kroz prevenciju, odgovornost i održivost. Tokom prepodnevnog dela bilo je reči o klimatskim strategijama koje „rade“, dok je popodnevni panel okupio predstavnike Ministarstva zdravlja i STADA grupe. Frank Štaud, izvršni potpredsednik STADA grupe upoznao je javnost sa zdrastvenim navikama građana Evrope u 2025. godini, prema poslednjem Zdravstvenom izveštaju te kompanije.    

Tokom trećeg panela održan je razgovor i na temu veštačke inteligencije i održivog razvoja između Tobiasa Gintera, senior potpredsednika STADA Grupe i Milana Gospića, CEO Microsoft Garage Serbia.

PCPress.rs Image
Foto: Goran Zlatković

Na ESG festivalu Hemofarma učestvuje više od 20 kompanija, institucija i organizacija civilnog društva, dok je preko 40 pojedinaca uzelo učešće na panelima i radionicama.

Nedelja (26. oktobar): Otvorena vrata Muzeja & porodični ESG dan

U nedelju, 26. oktobra, povodom Svetskog dana održivog razvoja, Muzej nauke i tehnike otvara vrata za sve posetioce. Program obuhvata dečju predstavu „Nešto zeleno”, vođene ture u Muzeju i naučne eksperimente za decu. U aktivacionim zonama posetioci će moći da razgovaraju o doniranju organa i transplantaciji i da urade brzu proveru zdravstvenog stanja uz savete za prevenciju. Svi građani su pozvani da dođu u Muzej nauke i tehnike ovog vikenda.

Hemofarm predstavio 13. Izveštaj o održivom razvoju

Ronald Zeliger istakao je da je 13. Izveštaj o održivom razvoju „odraz Hemofarmove održive transformacije.“.

Facebook komentari:
Tagovi: ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *