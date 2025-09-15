Hiljade umornih ljudi trenira Google AI da izgleda pametno

U proleće 2024. godine, kada je Rejčel Sojer, tehnička spisateljica iz Teksasa, dobila poruku na LinkedIn-u od regrutera koji je tražio „analitičara pisanja“, što je nejasan naziv radnog mesta, pretpostavila je da će to biti slično njenim ranijim poslovima u kreiranju sadržaja. Već prvog radnog dana njena očekivanja su kolabirala. Umesto da sama piše, njen posao je bio da ocenjuje i moderira sadržaj koji stvara veštačka inteligencija, piše The Guardian.

U početku se posao sastojao od pregledanja beleški sa sastanaka i razgovora koje je sažimao Google-ov Gemini, i od gledanja kratkih filmova koje je napravila AI. Povremeno je morala da se suoči i sa ekstremnim sadržajima – tačnije sa označavanjem nasilnih i seksualno eksplicitnih materijala koje je generisao Gemini, uglavnom u obliku teksta, a kako bi bili uklonjeni. Kasnije je od povremenog moderiranja takvog materijala prešla na to da joj to postane jedini zadatak.

„Bila sam šokirana što moj posao podrazumeva rad sa tako uznemirujućim sadržajima“, rekla je Sojer, koja radi kao „ocenjivač“ za Google-ove AI proizvode od marta 2024. „Ne samo zato što me niko nije upozorio, niti tražio da potpišem saglasnost tokom obuke, već i zato što ni u nazivu posla ni u opisu nije bilo pomena o moderiranju sadržaja“. Pritisak da svakodnevno završi desetine ovih zadataka, svaki u roku od 10 minuta, doveo ju je, kaže, do čestih napada panike i anksioznosti – bez ikakve psihološke podrške od poslodavca.

Sojer je samo jedna od hiljada AI radnika koje je Google angažovao preko japanske kompanije Hitachi GlobalLogic da ocenjuju i moderiraju sadržaj Google-ovih AI proizvoda, uključujući vodećeg četbota Gemini, koji je lansiran početkom prošle godine, i AI Overviews – sažetke rezultata pretrage. The Guardian je razgovarao sa 10 sadašnjih i bivših zaposlenih u firmi. Google angažuje i druge kompanije za ovakve poslove, uključujući Accenture i Appen.

U poslednjih godinu dana Google je pokušao da sustigne konkurenciju u AI trci lansiranjem niza novih proizvoda koji treba da pariraju OpenAI ChatGPT botu. Najnapredniji model, Gemini 2.5 Pro, navodno je bolji od OpenAI-jevog O3, prema listi LMArena, koja rangira performanse AI modela. Svaka nova verzija dolazi sa obećanjem veće tačnosti, što znači da ljudi poput pomenutih ocenjivača rade naporno kako bi proverili da li su odgovori bezbedni za korisnike. Hiljade ljudskih uposlenika svojim znanjem uči četbotove ispravnim odgovorima iz oblasti medicine, arhitekture, astrofizike i drugih, ispravljajući greške i usmeravajući AI da izbegava štetan sadržaj.

AI modeli se obučavaju na ogromnim količinama podataka sa interneta. Radnici poput Sojer nalaze se na srednjem nivou globalnog AI lanca snabdevanja – plaćeni su više od radnika u Najrobiju ili Bogoti, koji uglavnom označavaju podatke za AI modele ili autonomna vozila, ali mnogo manje od inženjera u Mountain View-u, koji te modele dizajniraju. Uprkos velikom doprinosu, ovi radnici se osećaju nevidljivo.

„AI nije magija; to je piramidalna šema ljudskog rada“, kaže ekspert Adio Dinika iz Instituta za AI istraživanja u Bremenu. „Ocenjivači su srednji sloj: nevidljivi, ključni, ali i zamenjivi“.

Uprkos rastu industrije, posao ocenjivača nije siguran – broj zaposlenih je u 2025. smanjen na oko 1.500. Mnogi radnici, razočarani onim što su videli „iza kulisa“, izbegavaju da koriste AI proizvode i upozoravaju porodicu i prijatelje da ih ne koriste.