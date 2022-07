Hipernet TV – novo mesto kućne zabave

Tržište prenosa medijskog sadržaja od skoro ima još jednog igrača. Kompanija Yettel, koja je u novembru 2021. godine lansirala Hipernet, ponudila je objedinjenu uslugu za domaćinstva, koja uključuje optički internet, digitalnu TV i fiksnu telefoniju.

Od skoro, korisnici mogu da očekuju i brojne novosti kada je u pitanju ovaj igrač na tržištu prenosa medijskog sadržaja. O tome šta nas očekuje u Hipernet ponudi koju je ova kompanija lansirala pre nešto više od pola godine, govori Slobodan Papak, menadžer segmenta fiksnih usluga kompanije Yettel.

Ako se pažljivije zagledate u telekomunikacionu scenu Srbije, primetićete da dodatne usluge odvajaju uspešne od manje uspešnih. Brz razvoj i dodatni servisi obavezuju na agilne reakcije. Yettel je nedavno lansirao Hipernet, novi servis fiksnih usluga za domaćinstva, i pravo vreme je da vidimo i upoznamo naše čitaoce šta nam to sve Hipernet nudi.

P: Odavno ste u kompaniji, pa je zanimljivo da čujemo šta se to promenilo u poslovanju, organizaciji i raspoloženju da se pažljivije prate potrebe korisnika?

O: Korisnik i korisničko iskustvo nam je uvek bilo na prvom mestu, stalno osluškujemo potrebe, dobijamo povratne informacije, te na osnovi toga prilagođavamo ponudu. Na isti način uočavamo i prilike da razvijamo nove oblasti i usluge. Upravo tu stupa na snagu Hipernet. Nakon dugog niza godina jake pozicije u kvalitetu mobilnih usluga, pre nešto više od osam meseci odlučili smo da našem tržištu predstavimo i kompletnu ponudu fiksnih usluga za sve članove domaćinstva. Naša istraživanja su pokazala da je tržište spremno za još jednog igrača na tržištu distribucije medijskih sadržaja, i da ima poverenja u kvalitet koji Yettel pruža. Lansirali smo Hipernet, koji uključuje usluge brzog interneta putem najnaprednije tehnologije optičkih vlakana, digitalnu televiziju i fiksnu telefoniju.

P: Ponuda TV kanala i striming sadržaja je očigledno postala važna stavka kad su u pitanju potrebe korisnika, a Hipernet je vaš odgovor na to. Šta je to što izdvaja Hipernet?

Glavna vizija Hipernet televizije je da se sadržaj približi korisnicima. To znači da rušimo veštačke barijere koje dele sadržaj po izvoru iz koga on dolazi, iz nekog kataloga filmova ili linearne televizije ili nekog kanala. Čak ni vreme emitovanja, osim za sportski i informativni sadržaj, nije presudno. Sadržaj u okviru Hipernet televizije tematski je sortiran. Tako npr, ako korisnik želi da pogleda neki triler film, dovoljno je da ode na sekciju „Filmovi“, zatim kategoriju „Trileri“ i tu će na raspolaganju biti svi trileri emitovani na svim televizijama u prethodnih sedam i više dana. Hteli smo da TV korisnički interfejs prilagodimo velikoj količini sadržaja koja je dostupna, po uzoru na Netflix i druge globalne pionire u inovaciji gledanja video sadržaja. Naravno, za sve one korisnike koji su navikli da gledaju TV na tradicionalan način, Hipernet TV pruža sve funkcionalnosti tradicionalne linearne televizije. Takođe, tu je najatraktivniji sportski sadržaj koji uključuje sve Arena sport i Eurosport kanale, koji su sortirani po sportovima i ligama/takmičenjima. Dečji sadržaj je sortiran i po omiljenim likovima, dok su filmovi i serije, kao i informativni program i druge emisije sortirani po žanrovima.

Druga važna oblast je optički internet za čitavo domaćinstvo i stabilan WiFi u svakom kutku doma. Prema našim istraživanjima, ovo je ljudima izuzetno važno, naročito kad u domu postoji nekoliko članova sa različitim potrebama.

I treće, potrudili smo se da pružimo zaista kvalitetno iskustvo za korisnike tokom interakcije sa nama – od jasnog predstavljanja i lakog izbora usluge, preko uredne instalacije, čije tačno vreme bira korisnik, do efikasne korisničke podrške.

P: Vaša kompanija je poznata po odličnoj infrastrukturi za mobilnu telefoniju. Koliko je aktuelna infrastruktura spremna za Hipernet ponudu i šta je dodatno moralo da se uradi?

Naša mreža je četiri godine zaredom najbolja mreža na testu. Best in Test priznanje na merenju kvaliteta mreža osvojili smo i ove godine, u istraživanju koje je sprovela međunarodna kompanija UMLAUT. Dakle, jasno je da je naša infrastruktura bila od presudne važnosti i da tržište od nas očekuje vrhunski kvalitet. Zato smo ovu ponudu tako dugo i pripremali, jer smo hteli da osiguramo da infrastruktura može da isprati kvalitet koji želimo da ponudimo. Internet u okviru Hipernet ponude je uvek optički, uz najbržu uplink vezu 2:1. Naša TV aplikacija i drugi interni sistemi se konstantno nadograđuju, kako bi korisnici imali brojne pogodnosti koje digitalna Hipernet TV nudi.

P: Kad je u pitanju mobilna telefonija, aktuelni su raznovrsniji paketi, povoljniji roming, a korisnike zanimaju i ponuđeni uređaji. Kako Yettel prikuplja informacije o interesovanjima korisnika kada je u pitanju Hipernet i kako prilagođava ponudu?

Na nekoliko načina – radimo istraživanja na različitim ciljnim grupama, razgovaramo svakodnevno sa korisnicima u prodavnicama, kontakt centru, ali pratimo i forume i diskusije na društvenim mrežama. Nakon osam meseci, uvideli smo da se korisnicima čini da je komplikovano da promene kablovskog operatora, ali i da često žele više od jedne ponude u svom domu. Zato smo ponudili Hipernet TV kao odvojenu uslugu, koju je moguće uzeti zasebno, bez obzira na to gde se u Srbiji nalazite. Jedini preduslov je da korisnik ima internet vezu, bez obzira na tehnologiju i operatora koji je pruža. Na taj način je u okviru Hipernet ponude moguće izabrati kombinaciju optičkog interneta i digitalne televizije, ali i samo jednu od tih usluga ponaosob, što je retka opcija na našem tržištu.

P: Da li nas očekuju i neke novosti koje još niste najavili, a koje bismo mogli da predstavimo našim čitaocima i pratiocima sajta i društvenih mreža?

Hipernet TV dobio je od skoro još dve nove funkcionalnosti. Televiziju je sada moguće gledati i putem web browser-a na adresi www.hntv.rs. U okviru Hipernet TV korisničkog interfejsa, tu je i programski vodič (EPG) čijim aktiviranjem korisnik može da pokrene kanale i sadržaje koji se emituju u tom trenutku ili su se emitovali u prethodnih sedam dana, kao i da vidi one koji će biti emitovani u naredna tri dana. Pripremamo i nova iznenađenja za sve korisnike, ali o tome ćemo više u narednom periodu.

P: Planiranje multifunkcionalne mreže u velikoj telekomunikacionoj kompanije nije lak zadatak. Da li tim funkcioniše skladno i ostaje li vam vremena za lična interesovanja?

U osnovi Yettel-a je balans, a ono što želimo za korisnike, želimo i za nas, zaposlene. Vreme za lična interesovanja, porodicu i prijatelje uvek mora postojati. Pored igranja sa ćerkom, trudim se da slobodno vreme provedem sa porodicom i prijateljima.

Sa profesionalne strane, za mene je ovo bio značajan projekat. Potrebno je bilo razviti odgovarajuće sisteme, raditi sa velikim brojem dobavljača, organizovati novi tim u okviru kompanije, ali i ugovarati prenos sadržaja sa vlasnicima tog sadržaja… Nakon nešto više od osam meseci, zaista smo zadovoljni kako se Hipernet razvija, ali znamo da smo tek na početku uzbudljivog putovanja. Verujem da govorim u ime celog tima kada kažem da se radujemo svakom budućem koraku.

