Hisense komercijalni displeji – nova generacija interaktivnih displeja

Nudeći tehnologiju projekcije prilagođenu savremenoj dinamici poslovanja, kineski gigant sa tradicijom dužom od 50 godina nastavlja da ide u korak sa potrebama tržišta i krajnjih korisnika.

Poslednje inovacije kompanije Hisense fokusirane su na revolucionarna rešenja u domenu prezentacije vizuelnog sadržaja. Po ugledu na panele prve kategorije koje koristi u televizorima već prepoznatog kvaliteta, Hisense je predstavio jedinstvene komercijalne displeje koji nude mnogo više od tradicionalnih ekrana – upravljanje uređajima preko ekrana osetljivog na dodir, mogućnost rada od 24h dnevno 50,000 sati bez prekida, jasan 4K prikaz i mogućnost potpunog daljinskog upravljanja sa bilo kog mesta.

Kada je reč o upravljanju sadržajem – odabir emitovanog materijala ne može biti jednostavniji, uz ugrađen media player, Android sistem i pametni Hisense CMS softver

Osim popularnijih varijanti ovih uređaja poput interaktivnih tabli i digitalnih displeja, Hisense donosi i unutrašnje i spoljašnje LED wall ekrane prilagodljivih dimenzija namenjene emitovanju sadržaja na otvorenim i zatvorenim javnim površinama.

Hisense interaktivni displeji – savršena podrška komunikaciji i edukaciji

Hisense interaktivne digitalne table obuhvataju tri ključne funkcionalnosti u jednom uređaju:

1. Tabla za pisanje – veoma jednostavno i intuitivno pisanje i brisanje, pravljenje beleški, sve vrste upravljanja informacijama i njihovo dodatno vizuelno isticanje, kao i deljenje napisanog sadržaja

2. Konferencijski ekran:

Mogućnost instalacije svih popularnih konferencijskih software-a kao Teams, Zoom, Webex, Google Meet

Osam mikrofona koji filtriraju svu okolnu buku i hvataju zvuk na daljini do 12m, kao i snažni zvučnici sa

Dolby Atmos tehnologijom omogućavaju optimalno iskustvo video konferencija bez smetnji, 4K AI kamera sa širokim uglom od 120° omogućava jasnu vidljivost, a opremljena je i pametnim mogućnostima prepoznavanja i fokusiranja na lica i glasova učesnika sastanka

3. Ekran za prezentacije – prikazujte i lako kontrolišite emitovani sadržaj sa najkvalitetnijom slikom i čistim zvukom jednostavno povezujući svoj laptop ili mobilni telefon sa tablom putem WiFi dongla, AirPlay-a, HiScreen Share aplikacije, NFC tehnologije ili HDMI kabla; Hisense interaktivne table omogućavaju prikaz sadržaja sa 4 uređaja istovremeno

Što se tiče kvaliteta prikaza, ne treba posebno napominjati koliko detalja nudi 4K rezolucija, a ekran od termički obrađenog kaljenog stakla pruža pouzdanu zaštitu od spoljašnjih oštećenja, ogrebotina i udaraca. Ovi uređaji dolaze u dve varijante – korporativnoj, više orijentisanoj ka konferencijskoj funkciji, i edukativnoj, savršeno prilagođenoj uslovima školskih i fakultetskih učionica. Iako poseduju impresivan kvalitet prikaza, razlika leži u tome što korporativni varijanta poseduje kameru i mikrofone, pa korisnici zapravo dobijaju i podršku za video sastanke, konferencijske pozive i slično.

S obzirom da je njihov softver Google sertifikovan i zasnovan na Android 13 sistemu, omogućen je i direktan pristup Play Store platformi gde se mogu pronaći brojni korisni alati prilagođeni radu na interaktivnim displejima. Hisense table dolaze sa svom opremom za korišćenje out of box: nosačem za zid, dve olovke i daljinskim upravljačem.

Hisense digitalni displeji – prikaz koji privlači pažnju

Hisense digitalni displeji bi se najjednostavnije mogli definisati kao profesionalni TV ekrani koji su namenjeni za upotrebu u reklamne i informativne svrhe u svim profesionalnim okruženjima: prodavnicama, kafe barovima, kladionicama, teretanama, tržnim centrima, ustanovama kulture, aerodromima i slično.

Sa maksimalnom osvetljenošću od 500 nita (standardni TV uređaji imaju osvetljenje od 350) i izvanrednom 4K Ultra HD rezolucijom, paneli digitalnih displeja mogu isporučiti neverovatno živopisnu reprodukciju u bilo koje doba dana – nezavisno od vremenskih uslova. Na taj način svaka projekcija ostaje maksimalno jasna, a kvalitet detalja na najvišem nivou.

Ove, popularno rečeno, LED svetleće reklame, sa širokim uglom gledanja od čak 178°, su praktične i zbog izuzetno lakog postavljanja – u horizontalnoj ili vertikalnoj poziciji, što znatno olakšava posao kada je u pitanju menadžment prostora.

Ipak, njihova posebnost ogleda se u nečem drugom: za razliku od standardnih monitora i TV uređaja, Hisense digitalni displeji obezbeđuju prikazivanje multimedijalnog sadržaja, u zavisnosti od modela, tokom 18 ili 24 časa, svakog dana u nedelji i to do 6 godina, na koliko su i sertifikovani. Slike, video materijali, sa ili bez audio podrške, mogu se emitovati neprestano i to više od 50.000h, dok su klasični televizori dizajnirani su da rade 6 do 8 sati u toku dana (ukoliko se koriste duže od predviđenog, mogu imati problema sa zadržavanjem slike i gubitkom kvaliteta boja).

Kvalitet svakako ne izostaje ni kada je u pitanju njihova izrada. Tanko kućište sa uskim okvirom osigurava elegantan i sveden izgled, a ujedno omogućuje nesmetano spajanje nekoliko ovakvih uređaja i u video wall! Osim toga, poseduju i dodatnu zaštitu radi sprečavanja kvarova usled gomilanja nečistoća, vlage, ali i duvanskog dima.

Kada je reč o upravljanju sadržajem – odabir emitovanog materijala ne može biti jednostavniji. Uz ugrađen media player, Android sistem i pametni Hisense CMS softver, Hisense korisnicima displeja pruža mogućnost jednostavnog daljinskog upravljanja putem jedne aplikacije sa preglednim i intuitivnim interfejsom, koji mogu koristiti apsolutno svi.

Tehnologija koja nudi pogled u budućnost

Najviši kvalitet prikaza, ekrani koji se prilagođavaju svakom okruženju i tehnologija upravljanja koja inspiriše – sve to, ali i mnogo više, objedinjeno je u Hisense komercijalnim displejima. U kancelarijama, kafićima, šoping centrima, učionicama ili čak pod otvorenim nebom, gde god da se nalaze ovi uređaji definitivno privlače pažnju gledalaca sadržajem koji uvek ostaje primećen.

Korisna adresa: hisense-b2b.com/en/home

