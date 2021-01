Hisense ULED serija televizora: vrhunski kvalitet po razumnoj ceni i ovog meseca uz praktičan poklon

Proizvođač potrošačke elektronike, Hisense, ne prestaje da nas iznenađuje svojim inovativnim rešenjima, kao i odnosom cene i kvaliteta koji je trenutno najbolji na tržištu, jer po potpuno razumnoj ceni dobijate neverovatan kvalitet uređaja, a možete i da uštedite značajnu sumu novca.

Hisense je renomirana kompanija u Kini koja uspešno posluje poslednjih 50 godina i na svetskom tržištu. Kada je u pitanju kategorija televizora, neprikosnoveni su i po pitanju kvaliteta i dizajna, a po najpovoljnijoj mogućoj ceni dobijate, po svemu sudeći, izuzetan televizor.

Jedinstvena Hisense ULED tehnologija

Ovog puta kineski gigant je izašao sa serijom televizora sa sopstvenom, potpuno inovativnom i jedinstvenom ULED tehnologijom. Ova po prvi put viđena tehnologija podiže ukupan kvalitet slike na izvrstan nivo sa autentičnim bojama, sjajnim kontrastom, jasnim pokretima i detaljima. U čemu je razlika između običnih LED i ULED televizora? ULED televizori prikazuju slike u mnogo kvalitetnijim i realnijim bojama, sa više detalja, dok im je LED osvetljenje u pozadini na znatno ozbiljnijem nivou.

Živopisne i jasne boje

Jedna mala zona upravlja osvetljenjem za svaka četiri piksela, što omogućava TV-u odnos kontrasta 200.000:1. Time svaki detalj u tami postaje vidljiv, a jarko sunce neće isprati sliku. ULED tehnologija svaku sliku na ekranu predstavlja baš onako kako treba da se vidi golim okom.

Poseduju neverovatnu 8K rezoluciju koja omogućava prikaz nikada do sada viđenih detalja i dubine sa 33 miliona piksela, četiri puta više nego kod 4K televizora. Zahvaljujući Hisense 8K Al Upscaler opciji, možete da uživate u jasnoj i detaljnoj slici u 8K rezoluciji bez obzira na originalnu rezoluciju sadržaja.

Postizanje do 1000 nita Peak Brightness, bela izgleda svetlije, crna je tamnija, a boje izuzetno žive i jasne. Zahvaljujući upotrebi sofisticiranih optičkih materijala i tehnologija za poboljšanje boja, ogromna paleta boja se prikazuje na ULED televizorima. Time se sadržaj koji gledate predstavlja u najrealnijem obliku do sada.

Svi ULED televizori opremljeni su Dolby Vision HDR tehnologijom koja, inspirisana bioskopskom atmosferom, transformiše vaše iskustvo gledanja i čini ga realističnijim i dramatičnijim. Za razliku od standardnih slika, ova tehnologija omogućava i do 40 puta bolje osvetljenje i 10 puta postojaniju crnu boju.

Bioskopski osećaj zvuka

ULED televizori opremljeni su Dolby Atmos tehnologijom kojom se zvuk oslobađa sa unapred definisanih kanala što za rezultat ima zvuk svuda oko vas, čak i iznad vaše glave. Zahvaljujući DTS Virtual:X™ tehnologiji, ULED televizorima nije potrebna dodatna podrška zvučnika. Vaš televizor će odvojiti dijalog od pozadine, tako da ga je lakše čuti. Pored toga, percepcija basa vas uključuje u središte izvođenja, pa imate osećaj kao da ste na nekom koncertu ili u filmu. Integrisani JBL Sound Solution u prednjem zvučniku doprinosi bogatom zvuku sa moćnim basom i čistim visokim tonovima.

Pored izvrsnih specifikacija slike i zvuka, ULED televizori omogućavaju još bolje iskustvo tokom igranja igrica ili gledanja sportskog meča. Kada se priključi na neku od konzola za igrice, televizor se prebacuje u game mode, omogućavajući tako osećaj kao da ste u samoj igrici. Kada gledate sportski meč, prebaciće se u sports mode, kako bi realno preneo atmosferu sa stadiona.

Ni elegantan dizajn nije zaostao, a plutajući stakleni displej pomera granice ekrana da bi vam pružio maksimalan sadržaj, uklanjajući nepotrebna ometanja.

Da bi se zaista uverili u sve sposobnosti Hisense ULED serije televizora, na našem testu ovog meseca našao se model Hisense 65U8QF, a recenziju možete pročitati na ovom linku.

Praznična akcija uz kupovinu Hisense ULED serije televizora

Tokom meseci praznika, Hisense je za sve kupce televizora iz ULED serije u decembru i januaru spremio akciju kao dodatnu vrednost za kupovinu. Ukoliko kupite bilo koji ULED televizor u periodu od 15.12.2020. do 15.01.2021. i registrujete se na hisense.rs, na poklon dobijate prečišćivač vazduha Gorenje OptiAir 203M. Akcija traje do 15.01.2021, a registraciju možete obaviti najkasnije do 31.12.2021.

Uz svaki kupljen Hisense ULED televizor imate i mogućnost produžene garancije do 5 godina.

