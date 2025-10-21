Hitna zakrpa za Windows: USB uređaji ponovo rade

Microsoft je objavio hitnu nadogradnju kojom se ispravlja greška u Windows Recovery Environment-u (WinRE), koji je postao neupotrebljiv na sistemima sa USB miševima i tastaturama nakon oktobarskih bezbednosnih ažuriranja iz 2025. godine, piše Bleeping Computer.

Kako je objašnjeno u petak, problem je onemogućavao korisnike da biraju ili koriste opcije oporavka u WinRE okruženju, iako su miš i tastatura normalno radili nakon prijavljivanja u Windows.

U utorak je Microsoft saopštio da je otklonio bag koji je izazivao ove probleme i počeo da isporučuje vanrednu kumulativnu zakrpu KB5070773, samo nedelju dana nakon što je ažuriranje KB5066835 onemogućilo USB ulazne uređaje u WinRE okruženju na Windows 11 (verzije 24H2 i 25H2) i Windows Server 2025 platformama.

„Problem je rešen vanrednim ažuriranjem objavljenim 20. oktobra 2025. (KB5070773) i svim naknadnim zakrpama“, navodi Microsoft u saopštenju, „Preporučujemo korisnicima da instaliraju najnovije ažuriranje jer sadrži važne ispravke i poboljšanja, uključujući i ovo rešenje“.

Za korisnike čiji uređaji ne mogu da se pokrenu radi instalacije ispravke, Microsoft je naveo nekoliko privremenih rešenja: ako računar ima ekran osetljiv na dodir – koristiti virtuelnu tastaturu, ako poseduje PS/2 port – priključiti PS/2 tastaturu ili miš, ako postoji ranije kreiran USB disk za oporavak, računar se može pokrenuti s njega, što vraća funkcionalnost USB uređaja u WinRE.

Microsoft savetuje proizvođače i IT administratore da koriste PXE (Preboot Execution Environment) u Configuration Manager-u kako bi instalirali zakrpu KB5070773 i povratili funkcionalnost uređaja. Pored toga, administratori mogu da primene opciju „resetovanja na dugme“ putem alata Windows ADK i WinPE.

WinRE je minimalno Windows okruženje koje omogućava podizanje sistema nakon pada, grešaka plavog ekrana (BSOD) ili drugih kritičnih problema.