HMD Touch 4G je “glupi pametni” telefon

Novi HMD Touch 4G — za sada dostupan samo u Indiji i verovatno nikada neće stići u SAD — pravi razliku između pametnih telefona i običnih telefona, nudeći ekran osetljiv na dodir i video pozive, ali sa malom veličinom (i cenom) običnih telefona.

Najavljen juče, Touch košta samo 4.999 rupija (oko 55 dolara). Uglavnom izgleda kao pametni telefon, ali čudno smanjen: njegov ekran je samo 3,2 inča, a cela stvar teži samo 100 g. To možda zvuči kao mali spasilac telefona koga smo svi čekali, ali postoji mnogo toga što ovaj telefon ne može da uradi.

Ne radi na Androidu, već koristi prilagođeni operativni sistem pod nazivom RTOS Touch. To znači da nema Android aplikacija — umesto toga, možete pristupiti Cloud Phone Service-u, u suštini platformi za osnovne HMD aplikacije pregledača. Dobijate opcije za slanje poruka preko pametnih telefona, poput grupnih ćaskanja i video poziva, ali samo u posebnoj aplikaciji pod nazivom Express Chat — dostupna je i za Android i iOS, ali ćete morati da ubedite prijatelje koji poseduju pametne telefone da je preuzmu.

Priključak za slušalice pomaže, a barem se puni preko USB-C. Ali možda ćete morati da investirate u microSD karticu, jer čak 128MB interne memorije možda neće dugo trajati.

Izvor: TheVerge