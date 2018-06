Holandija gradi prvo na svetu naselje 3D odštampanih kuća

Prošle godine grad na jugoistoku Holandije, Gemert, je u promet pustio prvi most ikada izrađen tehnologijom 3D štampe betona. Ovaj most je napravljen na Eindhoven University of Technology koji je bio pionir u 3D štampanju betona. Sada, holandski grad Eindhoven će postati prvi na svetu koji ima stambene kuće napravljene 3D štampom. Cilj je napraviti kuće futurističkog izgleda koje će same po sebi biti umetnička dela, tako da konačno naselje izgleda kao neka vrsta vrta sa skulpturama. Poznat kao Milestone, projekat je holandske građevinske kompanije Van Wijnen koja želi da ponudi rešenje za nedostatak kvalifikovanih zidara u Holandiji, a kao rezultat, zanat postaje skuplji. Od prvih pet kuća koje će se naći na tržištu sledeće godine, najmanja sa dve spavaće sobe, već je formirala listu čekanja na kojoj se nalazi 20 zainteresovanih porodica nakon samo nedelju dana od kada su slike okačene na sajt kompanije.

Metod će takođe smanjiti troškove i štetu po okolinu smanjenjem količine cementa koji se koristi, rekao je Rudy van Gurp, menadžer u kompaniji koja u saradnji sa Eindhoven University of Technology radi na ovom projektu. Sve kuće će imati temelj baziran na konvencionalnim metodama. „Koristimo 3D štampanje samo gde je potrebno“, rekao je Van Gurp. 3D štampač koji se koristi je u suštini ogromna robotska ruka sa mlaznicom koja ispušta posebnu formulaciju cementa, za koju se kaže da ima teksturu šlaga. Cement je „odštampan“ prema planu arhitekte, dodajući sloj na sloj kako bi se stvorio zid i povećala njegova snaga. „Nemamo potrebu za kalupima koji su se koristili za pravljenje kuća sa cementom danas, tako da nikada nećemo koristiti više cementa nego što je potrebno“, rekao je Van Gurp. Samo spoljašnjost i unutrašnji zidovi prvog ovakvog doma će biti napravljeni pomoću štampača koji će biti van lokacije mesta gde će biti naselje. Do trenutka izgradnje pete kuće – koja se sastoji od tri sprata i tri spavaće sobe – nadaju se da će drenažne cevi i druge neophodne instalacije biti napravljene pomoću štampača koji će se nalaziti na lokaciji novih kuća, što će ponovo smanjiti troškove.

Korišćenje 3D štampanja dodatno otvara mogućnost postavljanja bežičnih senzora direktno u zidove kako bi se omogućilo da kuće budu potpuno „pametne“, uključujući sve potrebne kontrole osvetljenja, grejanja i sigurnosti. Dizajneri smatraju da ove kuće ilustruju činjenicu da 3D štampanje dozvoljava izgradnju zgrada „skoro svakog oblika … dok je tradicionalni beton vrlo krut u oblikovanju“. Van Gurp je rekao, međutim, da je lepota 3D štampanja u tome da će ljudi vremenom moći da izgrade kuće kako bi odgovarala njihovim ukusima, potrebama i željama. Van Gurp veruje da će korišćenje 3D štampača u izgradnji kuća biti „mainstream“ u roku od pet godina. Rekao je: „Mislim da će do tada oko 5% kuća biti napravljeno pomoću 3D štampača. Na kraju će biti jeftinije od tradicionalnih metoda, jer zidarstvo postaje sve skuplje.“

Pet domova – izgrađeni jedna za drugim i koji će se nalaziti u šumi u okrugu Meerhoven u blizini aerodroma Eindhoven – biće završeno do sredine 2019. Iznajmljivaće ih kompanije za nekretnine Vesteda. „Moramo dobiti dozvole i kuće će biti izgrađene u skladu sa svim holandskim propisima o stanovanju“, rekao je Van Gurp.

Izvor: The Guardian

