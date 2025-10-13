Holandski sud naredio je kompaniji Meta da promeni prikaz vremenske linije na Facebooku i Instagramu

Najnoviji potez u okviru pokušaja EU da obuzda moć velikih tehnoloških kompanija u skladu sa Zakonom o digitalnim uslugama.

Sud u Holandiji naložio je kompaniji Meta da promeni način prikazivanja vremenskih linija na Facebooku i Instagramu. Sud je utvrdio da ovaj element krši Zakon Evropske unije o digitalnim uslugama (DSA). Sud je presudio da kompanija mora korisnicima da ponudi jednostavnije opcije konkretno, one koje ne zavise od algoritama.

„Građani Holandije nisu u dovoljnoj meri u mogućnosti da donose slobodne i samostalne odluke o korišćenju sistema preporuka zasnovanih na profilisanju“. Sud je naložio da vremenska linija mora da poštuje korisnikov izbor hronološkog prikaza. Ili drugih opcija koje nisu zasnovane na profilisanju, umesto da se svaki put, nakon ponovnog otvaranja aplikacije, vraća na verziju koju pokreće algoritam.

Tužbu je podnela holandska organizacija za digitalna prava „Bits of Freedom“. „Neprihvatljivo je da nekolicina američkih tehnoloških milijardera određuje način na koji posmatramo svet“, izjavila je portparolka organizacije, Martje Knaap.

Meta je najavila da će se žaliti na odluku. Kompanija tvrdi da bi ovakva pitanja u vezi sa DSA trebalo da rešavaju Evropska komisija i drugi regulatori EU, a ne nacionalni sudovi. „Postupci poput ovog ugrožavaju jedinstveno digitalno tržište i harmonizovani regulatorni okvir koji bi trebalo da ga podrži“, saopštila je kompanija. Meta se suočava sa mogućom kaznom od 117.450 dolara za svaki dan nepoštovanja odluke. Masksimalni iznos je oko 5,8 miliona dolara.

Zakon o digitalnim uslugama već duže vreme predstavlja trn u oku velikim tehnološkim kompanijama od njegovog usvajanja 2022. godine. Evropska komisija je izrekla stotine miliona dolara kazni. I to protiv kompanija poput Apple, Mete i Alfabeta zbog kršenja ovog zakona. Propisi su takođe korišćeni kako bi se na ovim platformama uvele promene u ime zaštite privatnosti, bezbednosti podataka i zaštite maloletnika.

