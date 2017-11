Australijska kompanija Euclideon iz okoline Brizbejna je ostvarila ideju koja se već decenijama nalazila u domenu naučne fantastike – hologramski sto na kome može da radi više ljudi istovremeno.

Poslednjih decenija pojavljivala su se širom sveta razna rešenja hologramskih stolova, ali nijedno nije zaživelo i potvrdilo svoju praktičnu primenljivost. Osnovni problem neuspeha dosadašnjih rešenja leži u tome što se hologram, kao kompjuterski generisana stereo‑slika, projektuje na jednoj tačno definisanoj poziciji, u skladu s mestom na kome se nalaze oči (jednog) posmatrača. To praktično znači da je do sada samo jedna osoba mogla da gleda hologram i divi mu se, ali svoje oduševljenje nije mogla da podeli s drugima. Jer, na svim ostalim pozicijama vidi se samo nedefinisana kombinacija svetlosti.

Kompanija Euclideon prevazišla je taj problem specijalnim softverom koji omogućava generisanje do osam različitih slika. S obzirom na to da je za svakog posmatrača potrebno generisati dve slike da bi se ostvario 3D stereo‑efekat (po jedna za levo i desno oko posmatrača), to znači da će holograme na Euclideon‑ovom hologramskom stolu moći istovremeno da vide četiri posmatrača. Oni mogu slobodno da se kreću oko stola, ne gubeći pritom 3D iluziju, i uz punu interaktivnost sa hologramima. A za sve to dovoljno je da na glavi nose 3D naočare.

UD softverska platforma

Softver za prvi pravi hologramski sto koji ima praktičnu primenu, i koji može istovremeno da koristi grupa ljudi, baziran je na Euclideon‑ovoj softverskoj platformi Ultimated Detail (UD). Svojom mogućnošću da renderuje ogromne virtuelne prostore koristeći obične računare niskih performansi i bez posebnih grafičkih kartica, ona je napravila pravu revoluciju u 3D kompjuterskim igrama. Ipak, i pored svih prednosti, u vreme kad se pojavila pre šest godina nije našla širu primenu i nije zaživela kao gaming platforma zbog ograničenja u generisanju objekata (holograma) pri promeni položaja korisnika.

UD platforma pokazala se pogodnom za geospacijalni prikaz laserski skeniranih ili dizajniranih 3D mapa čitavih gradova. Osim efektnog prikaza, ona pruža mogućnost različitih manipulisanja s mapama, kao što je zumiranje do najsitnijih detalja. Može se reći da je kompanija Euclideon time napravila najsnažniju 3D grafičku softversku platformu na svetu. Koristila je tehnologiju najveće geospacijalne kompanije Hexagon (Švedska), koja je u stanju da generiše praktično neograničenu količinu 3D grafike.

Ta mogućnost zasnovana je na činjenici da se pri generisanju 3D grafike standardno koriste poligoni kao osnovni elementi. Za generisanje nekog drugog oblika potrebno je dvostruko više resursa. UD softver to ne zahteva, jer se kod njega generisanje grafike ne zasniva na poligonima, već na pikselima kao osnovnim elementima. Svaki objekat sastoji se od skupa tačaka (njih određuju XYZ koordinate), pa se na taj način mogu napraviti objekti bilo kojih dimenzija.

Softver je lansiran 2011. godine i mogli su se napraviti modeli čitavih gradova pomoću laptopa dok su do tada za kreiranje tolikih modela korišćeni superkompjuteri. Kompanija Hexagon ga je testirala i licencirala. Deklarisala ga je kao svoj najbolji i najbrži način 3D laserskog skeniranja. Tehnologiju je dosad primenila francuska železnica, Mađarska i Turska vlada…

Ljudi i hologrami

Izvanrednu nadogradnju UD softverske platforme čini njena kombinacija sa hologramskim stolovima za više korisnika. Na taj način omogućeno je da se do četiri korisnika kreće oko stola, komunicira međusobno, stupa u interaktivan odnos sa hologramima (prikazanim objektima) bez potrebe da na glavi imaju glomaznu kacigu, tzv. AR – Augmented Reality uređaje. Dovoljno je da korisnik stavi naočare poput onih koje se koriste za gledanje 3D filmova.

Uređaji za stvaranje holograma su projektori koji vode svetlost kroz specijalne kristale podešene na određenu talasnu dužinu. Bez korišćenja specijalnih naočara ta svetlost izgleda kao bezobličan sloj boje, ali kada se stave naočare, ona se pretvara u predivan hologram koji lebdi oko 60 cm iznad stola, što je optimalna visina za posmatrača u stojećem položaju.

Naočare omogućavaju da hologramski sto prati poziciju levog i desnog oka posmatrača i kreira sliku za svako od njih. Osam različitih slika formira se na bazi deljenja frekvencije kristalnim filterima raspoređenim po površini stola. Na taj način, četiri osobe dobijaju binokularnu stereo‑sliku. Podrazumeva se da je kreiranje osam različitih slika i jednog gigantskog 3D modela vrlo zahtevan zadatak. Generisanje slike za svakog posmatrača posebno zahteva veliku procesorsku snagu, ali je UD softverska platforma kompanije Euclideon izuzetno brza.

Kompanija je za sada prikazala radnu verziju naočara, koja će svakako doživeti unapređenja u komercijalnoj verziji. Na površinu je nanet specijalan tanak sloj, a imaju ugrađene mikročipove koji prepoznaju svetlosne signale, prihvataju ih i obrađuju. Podešene su za svakog posmatrača pojedinačno, filtriraju tačno određenu frekvenciju, a sve ostale eliminišu. Senzori koji to omogućavaju raspoređeni su po površini stola. Za sada ih ima više, ali je cilj da se za jedan uređaj napravi samo jedna senzorska jedinica.

Buduća primena

Hologramski stolovi za više korisnika biće idealan način za prikaz gigantskih geospacijalnih mapa – prikaz trodimenzionalnih mapa gradova i velikih arhitektonskih objekata. Namenjeni su pre svega mnogim civilnim organizacijama – vatrogasnoj službi, policiji, vladi, železnici… Za realizaciju 3D modela gradova Euclideon‑u su se priključile i kompanije Modelworks (pravi 3D modele čitavih gradova skeniranjem svih delova iz vazduha) i Aerometrecs (čija je ekskluzivnost izuzetno precizan prikaz mapa).

Posebno je atraktivna primena hologramskih stolova za igre. Kad korisnici stoje oko stola, efekat kompjuterskih igara mnogo je bolji nego kada sede. Trenutno je dizajnirano nekoliko takvih igara. To su uglavnom Street Fighter simulacije, ali će ih do pojave hologramskog stola na tržištu biti svakako mnogo više. Kompaniji Euclideon se nedavno pridružio i Namco tvorac čuvene igre Pac Man.

Uskoro u prodaji

Dimenzije prototipa hologramskog stola su 1,5×1,5 metara. Njegova funkcionalnost potpuno je potvrđena, pa je kompanija Euclideon pripremila kapital za ulaganje u serijsku proizvodnju, koja se očekuje do sredine 2018. godine. Pretpostavlja se da će cena hologramskog stola te veličine iznositi oko 60.000 australijskih dolara (47.000 američkih dolara). U planu su i veće verzije, što će dati veću slobodu kretanja i mogućnost uključenja dodatnih posmatrača. U planu je čak i model 4×4 metra za efektan prikaz celih gradova, pri čemu će se koristiti jedan veliki projektor ili više manjih. Za takve luksuzne hologramske stolove svakako će postojati ciljna grupa kupaca. Jer, ako kompanija želi da dobije posao za izgradnju nebodera, tržnog centra ili drugog objekta vrednog stotine miliona dolara, biće joj u interesu da svoju ponudu učini što efektnijom.

Nadežda Veljković

(Objavljeno u PC#247)

