Home Assistant postaje sigurniji za rad sa Raspberry Pi SD karticom

Raspberry Pi je već dugo najpopularniji način za pokretanje Home Assistant sistema — pristupačan, štedljiv i jednostavan za korišćenje. Međutim, godinama je postojala jedna ozbiljna mana: upotreba microSD kartice kao glavnog medijuma za skladištenje podataka. Sada, zahvaljujući novom ažuriranju iz novembra 2025, Home Assistant postaje bezbedniji i pouzdaniji za korisnike koji se oslanjaju na SD kartice.

Rešenje za stari problem sa oštećenjem kartica

SD kartice su poznate po svojoj ograničenoj izdržljivosti kada je reč o čestim upisima podataka. Home Assistant beleži gotovo sve što se događa u pametnom domu — od promene temperature do statusa uređaja — što znači da sistem konstantno piše podatke na memorijski medijum. Vremenom to dovodi do „trošenja” kartice, pa se sistem može iznenada srušiti.

U najnovijem izdanju Home Assistant Operating System-a (HAOS) otkriveno je da su se sistemski logovi čuvali duplo — što je dodatno opterećivalo SD kartice. Novi update uklanja ovo nepotrebno dupliranje i time značajno smanjuje broj upisa na memoriju. Promena se odnosi na Home Assistant Core verziju 2025.11, dostupnu kroz standardni meni podešavanja. Nakon ažuriranja, korisnici će i dalje moći da pristupe logovima kroz odeljak Settings > System > Logs, ali se oni više neće čuvati u konfiguracionom folderu.

Iako ova promena donosi bolju dugoročnu stabilnost, preporučuje se da se pre ažuriranja napravi rezervna kopija sistema — idealno na više lokacija, poput cloud servisa (Google Drive, iCloud ili Home Assistant Premium Backup).

Kada je vreme za prelazak na jače rešenje

Iako je ovo ažuriranje velika olakšica, i dalje je dobro razmisliti o prelasku na pouzdanije skladište. Raspberry Pi može da se proširi pomoću HAT modula, kao što je M.2 dodatak koji omogućava korišćenje SSD-a — što za oko 20 dolara daje višestruko veću izdržljivost i brzinu rada.

Za one koji žele dodatne performanse, mini PC računari poput Mac Mini-ja ili NUC-a nude odličnu alternativu. Oni troše više struje, ali omogućavaju više memorije, brže diskove i mogućnost pokretanja dodatnih servisa pored Home Assistanta, poput medija servera ili ličnog oblaka.

Uprkos tome, novo ažuriranje čini Home Assistant stabilnijim nego ikad za korisnike koji ostaju na Raspberry Pi platformi. Smanjeno opterećenje SD kartice znači manje rizika od kvarova i više poverenja u pouzdanost vašeg pametnog doma.

Izvor: HowToGeek