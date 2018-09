HomePod dobija opciju pretrage pesama na osnovu teksta

Apple je omogućio novu opciju za HomePod koja omogućava pretragu pesama na osnovu teksta. Drugim rečima, kada se desi da se korisnik seti teksta, ali nije siguran koje je ime pesme, može je pronaći uz malo pevanja, bez naziva autora ili pesme.

Da bi bilo koja od skorije dodatih opcija radila na HomePodu, potrebno je da iPhone bude nadograđen na iOS12, a takođe je potrebno da se uradi nadogradnja i za HomePod. Nakon ovoga, pretraga pesama prema tekstu bi trebala da radi. Koliko je to lako, ilustruje primer da je dovoljno da se samo kaže „Hey, Siri, play the song that goes…“ i izgovori deo teksta kog se korisnik seća. Na primer ako tražite pesmu sa: „You can’t be what you were“ uključiće se post-punk klasik Badmouth od Fugazi.

Da bi HomePod mogao da pronađe željenu pesmu, ona se mora nalaziti na AppleMusic servisu. Prema rečima Apple-a, u ovom trenutku servis broji preko 50 miliona pesama, tako da je velika šansa da se pesma pronađe. Međutim, pretraga pesama koje nisu na engleskom može da bude problematična. U tom slučaju je bolje tražiti pesmu prema tačnom nazivu.

