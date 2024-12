Honda i Nissan planiraju spajanje  

Honda i Nissan najavili su planove za spajanje dok se japanski proizvođači automobila bore sa konkurencijom rivalskih brendova na tržištu električnih vozila. Dve kompanije su potvrdile da su potpisale memorandum o razumevanju kojim će se stvoriti treći najveći proizvođač automobila po prodaji, iza Toyota i Volkswagen.

Član Nissanovog saveza Mitsubishi motors takođe je u pregovorima sa Hondom i Nissanom da se pridruže integraciji, a odluka se očekuje do kraja januara. Na osnovu tržišnog kapitala sve tri kompanije, finalizovano spajanje bi moglo rezultirati entitetom vrednim više od 50 milijardi dolara. Honda će u početku voditi upravljanje spojenom kompanijom prema predsedniku Honde, Toshihiro Mibe, sa ciljem da se završi formalni sporazum o spajanju do juna i finalizira posao do avgusta 2026.

„Stvaranje nove vrednosti mobilnosti spajanjem resursa, uključujući znanje, talente i tehnologije koje su Honda i Nissan razvijali tokom dugih godina, od suštinskog je značaja za prevazilaženje izazovnih ekoloških promena sa kojima se automobilska industrija suočava“, rekao je Mibe u saopštenju.

Predloženo spajanje je prvobitno bilo zadirkivano prošle nedelje, a ima za cilj da uspostavi zajedničku holding kompaniju koja bi se uhvatila u koštac sa rastućom globalnom konkurencijom brendova kao što su Tesla i kineski BID na tržištu električnih vozila. Sporazum bi takođe pomogao da se spase „Nissan“ koji je u teškom stanju, čiji je neto zarada sredinom 2024. godine pala za više od 90 odsto u odnosu na prethodnu godinu, a najavio je i planove u novembru da otpusti hiljade radnika.

„Ako se shvati, verujem da ujedinjavanjem snaga obe kompanije možemo da pružimo neuporedivu vrednost kupcima širom sveta koji cene naše brendove“, rekao je izvršni direktor Nissana Makoto Uchida. „Zajedno možemo stvoriti jedinstven način za njih da uživaju u automobilima koje nijedna kompanija ne bi mogla postići sama.

Bivši šef Nissana Carlos Ghosn rekao je za Blumberg da je spajanje „očajnički potez“ Nissana i da to „nije pragmatičan dogovor jer je, iskreno, teško pronaći sinergiju između dve kompanije“. Kompanija je bila u previranju od kada su japanske vlasti uhapsile Gosna 2018. godine zbog optužbi za finansijske malverzacije.

