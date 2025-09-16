Hong Kong je pokrenuo digitalni trezorski fond od 500 miliona dolara
Hongkonška kripto bezra HashKey Group pokreće fond digitalne imovine vredan 500 miliona dolara.
Hong Kong je pokrenuo jednu od najvećih institucionalnih kripto investicija u regionu. Kripto berza HashKey Group ulaže 500 miliona dolara.
Fond je dizajniran da izgradi portfolio fokusiran na projekte ekosistema Bitcoina i Ethereuma, koristeći tokene i kros lanac kao rešenja za proširenje sredstava sa niskom volatilnošću.
Fond planira redovne uplate i otkupe a cilj je da privuče korporativne blagajne i institucionalne klijente. Osnovna ideja je da se podstakne institucionalno usvajanje kriptovaluta.
Izvor: seekingalpha.com
Facebook komentari: