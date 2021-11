HONOR Earbuds 2 Lite slušalice samo uz HONOR 50 pametni telefon

Kompanija HONOR nedavno je u Srbiji predstavila svoj najnoviji pametni telefon HONOR 50 koji je opremljen Google servisima (GMS) i Qualcomm SnapdragonTM 778G platformom. Korisnike u Srbiji obradovaće vest da u periodu pretprodaje uz kupljeni telefon dobijaju HONOR Earbuds 2 Lite slušalice.

HONOR 50 je na tržištu Srbije u pretprodaji dostupan do 14. novembra, a svi koji do tada kupe HONOR 50 dobijaju HONOR Earbuds 2 Lite slušalice. Model HONOR 50 u slobodnoj prodaji će se naći od 15. novembra kod partnera A1, MTS, Telenor, Gigatron, Tehnomanija i Tehnomedia po preporučenoj ceni 64.999 rsd do 73.999 rsd, u zavisnosti od verzije.

Zahvaljujući prednjoj kameri od 32MP sa uglom gledanja od 90o, korisnici mogu da naprave savršene selfije i video zapise, sa više ljudi i pejzaža snimljenih u kadru. HONOR 50 se može pohvaliti profesionalnom četvorostrukom zadnjom kamerom koja ima glavnu kameru od 108MP, širokougaonom kamerom od 8MP, makro kamerom od 2MP i dubinskom kamerom od 2MP, što korisnicima omogućava snimanje fotografija i video zapisa sa izuzetno jasnom slikom i prelepim detaljima, čak i noću.

Zahvaljujući bateriji od 4.300mAh, HONOR 50 može lako da podrži celodnevnu neprekidnu upotrebu. Uređaj poseduje tehnologiju HONOR SuperCharge od 66W, koja omogućava da se baterija napuni do 70% u roku od samo 20 minuta pomoću punjača koji ide uz telefon.

HONOR Earbuds 2 Lite slušalice: Unapređeni nivo slušanja

HONOR Earbuds 2 Lite slušalice poseduju izuzetne performanse koje obezbeđuju sjajan doživljaj prilikom slušanja muzike, telefoniranja, ali i kod gejminga. Njihov 3D bionički i ergonomski dizajn doprinosi vrhunskom korisničkom iskustvu, uz trajanje baterije do čak 32 sata. Takođe, punjenje od samo 10 minuta obezbeđuje čak 4 sata aktivnog korišćenja slušalica.

Uz pomoć touch senzora korisnici mogu da ih kontrolišu bez gledanja u telefon. Opcija awareness donosi mogućnost komuniciranja sa sagovornikom bez skidanja slušalica.

U narednom periodu HONOR Earbuds 2 Lite slušalice korisnici u Srbiji mogu da nabave jedino tokom pretprodaje HONOR 50 pametnog telefona, a više informacija o njihovoj dostupnosti u slobodnoj prodaji biće poznate uskoro.

Za više informacija posetite: https://www.hihonor.com/rs/

