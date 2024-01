HONOR Magic V2: Najtanji sklopivi pametni telefon na tržištu stiže u Evropu, drugu kuću kompanije HONOR

HONOR je najavio dostupnost HONOR Magic V2 u Evropi – najtanjeg sklopivog pametnog telefona na svetu. Na premijernom događaju u Porsche Experience Centru‚ u Lajpcigu, prisustvovalo je više od 400 predstavnika medija i partnera, što jasno ukazuje na posvećenost kompanije HONOR inovacijama i vrhunskom dizajnu.

Svi prisutni su dobili ekskluzivan uvid u Porsche dizajn HONOR Magic V2 RSR telefona, spajajući najnovije tehnološke inovacije kompanije HONOR sa vanvremenskom elegancijom Porsche dizajna. Takođe, imali su retku priliku da istraže HONOR fuziju luksuza i tehnologije tokom uzbudljivih simulacija trka i obilaska fabrike Porsche.

HONOR Magic V2 redefiniše iskustvo sklopivog telefona zahvaljujući tankom profilu i snazi

Nakon dve godine izrade, HONOR Magic V2 obuhvata više od 210 tehnoloških inovacija, uključujući sistem ultra-tanke baterije, sistem za hlađenje, šarku, konektor tip C, ekran, zvučnu jedinicu, i mnoge druge. HONOR Magic V2 je najtanji sklopivi pametni telefon unutar ponude kompanije HONOR do sada, sa težinom od svega 231 grama i debljinom od samo 9.9mm kada je preklopljen. Poseduje novu generaciju dve silicijum karbonske baterije sa prosečnom debljinom od samo 2.72mm, što omogućava visok kapacitet do čak 5.000mAh.

HONOR Magic V2, osim svog tankog profila, ističe se pionirskom upotrebom avio-materijala i šarke od titanijumske legure, oblikovane 3D tehnologijom štampe – prvi put u segmentu sklopivih uređaja. Njegova izdržljivost je SGS sertifikovana za preko 400.000 preklapanja, obećavajući pouzdanost tokom deset godina redovne upotrebe.

HONOR Magic V2 poseduje trostruku zadnju kameru koja uključuje glavnu kameru od 50MP (f/1.9), ultra-široku kameru od 50MP (f/2.0) i telefoto kameru od 20MP (f/2.4). Dvostruka prednja kamera ima dve kamere od 16MP (f/2.2).

Uključujući inovacije usmerene na čoveka, HONOR Magic V2 takođe podržava vodeću tehnologiju PWM zatamnjivanja od 3840Hz kojom se smanjuje zamor očiju i obezbeđuje udobno gledanje, čak i tokom duže upotrebe.

U revolucionarnom HONOR Magic V2 telefonu, softverska inovacija zauzima centralno mesto, podižući korisničko iskustvo na novi nivo. Najsavremenije mogućnosti uređaja redefinišu interakciju, čineći reprodukciju muzike i fotografisanje efikasnijim.

Magic V2 obećava neuporedivo iskustvo pretraživanja, obezbeđujući da korisnici ostanu produktivni. Osim toga, uvođenje efikasnosti dvostrukog zadatka, omogućeno vertikalnim deljenjem ekrana, pretvara multitasking u fluidnu aktivnost, dopuštajući korisnicima da istovremeno balansiraju između posla i slobodnog vremena, otkrivajući tako nove mogućnosti za lično ispunjenje.

Dizajn pravo sa trkačke staze do vašeg dlana

Debitujući kao prva inovacija u kojoj se pristup kompanije HONOR, usmeren na čoveka, susreće sa purističkom, funkcionalnom estetikom Porsche dizajna, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR karakteriše dizajn inspirisan motosportom. Silueta zadnje strane ovog vodećeg sklopivog pametnog telefona sa pažljivo oblikovanim linijama podseća na haubu modela Porsche 911. Unapređeno držanje pruža iskustvo sportskog automobila u ruci korisnika. PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR dolazi u boji automobila Porsche, Agate Grey.

Ultra-tanak rasklopivi uređaj sa NanoCrystal Shield zaštitom od ogrebotina

U potrazi za praktičnom prenosivošću, HONOR i Porsche Design su zajedno usavršili izbor materijala u uređaju PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR kako bi stvorili pionirski uređaj koji teži samo 234g i ima debljinu od samo 9.9mm.

Uključujući prvi nanokristalni štit protiv ogrebotina u industriji, PORSCHE DESIGN HONOR Magic V2 RSR prednjači u odnosu na unapređenja u izdržljivosti ekrana, pružajući pojačanu zaštitu uređaju. Desetostruko poboljšana otpornost na ogrebotine i ocena tvrdoće preko sedam prema Mohsovoj skali (koja ukazuje na stepen jačine materijala) – obezbeđuje izuzetnu otpornost na oštećenja.

HONOR ponovo potvrđuje svoju posvećenost evropskom tržištu, a Magic V2 stoji kao svedočanstvo njegovog obećanja da će odgovoriti na sve napredne zahteve korisnika.

HONOR Magic V2 u crnoj boji biće dostupan u pretprodaji od 26. januara do 13. februara po ceni od 249.999 RSD kod operatera: Telekom, Yettel, A1, kao i kod ovlašćenih maloprodajnih prodavaca. Svako ko u periodu pretprodaje naruči telefon, dobiće poklon HONOR Pad X9 u vrednosti od 29.999 RSD, kao i HONOR Watch 4 u vrednosti od 19.999 RSD. Kako biste ostvarili ovaj benefit, neophodno je da se nakon kupovine vašeg Magic V2 uređaja registrujete putem sledećeg linka honorregistracijapoklona.rs.

