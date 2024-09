HONOR na IFA 2024 redefiniše mobilna AI rešenja sa računarom kog pokreće Snapdragon, AI agentom na uređaju i detekcijom AI Deepfake

Na ovogodišnjem IFA sajmu u Berlinu, HONOR je predstavio tri revolucionarna mobilna AI rešenja: AI PC kog pokreće Snapdragon® X Elite platforma, AI Agent i AI Deepfake detekciju. Lansiranje je propraćeno panel diskusijom na kojoj su učestvovali George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR; Alek Katouzian, generalni menadžer grupe MCX u kompaniji Qualcomm Technologies, ​​Inc.; i Mark Linton, potpredsednik prodaje za partnere u Microsoft kompaniji. Oni su zajedno istraživali konvergenciju AI i Snapdragon tehnologije, razgovarajući o tome kako ove inovacije oblikuju budućnost mobilne AI.

„Kada je reč o mobilnom računarstvu, veštačka inteligencija nije samo popularna reč, to je revolucija”, izjavio je George Zhao, izvršni direktor kompanije HONOR Device Co., Ltd. „U kompaniji HONOR posvećeni smo radu sa našim partnerima kako bismo isporučili moćne AI mogućnosti i besprekornu povezanost, istovremeno štiteći privatnost naših korisnika. Kroz otvorenu saradnju sa liderima u industriji, stvaramo uređaje koji osnažuju pojedince i redefinišu ono što je moguće.”

„U Qualcomm Technologies kompaniji, ​​verujemo da je NPU ključ za otključavanje pravog potencijala veštačke inteligencije u računarima”, rekao je Aleks Katouzian, generalni menadžer grupe MCX, u Qualcomm Technologies, ​​Inc. „Snapdragon X Elite sa svojim vodećim NPU performansama osnažuje AI računara, kao što je HONOR MagicBook Art 14, za pružanje AI iskustva sledeće generacije. Ne samo da će korisnici videti značajno povećanje mogućnosti, već efikasnost NPU-a znači duži vek trajanja baterije, što omogućava korisnicima da ostanu produktivni tokom dužeg perioda.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon: Redefinisanje računara u eri mobilne veštačke inteligencije

PC pejzaž prolazi kroz radikalnu transformaciju, vođenu napretkom u veštačkoj inteligenciji i usponom Snapdragon platformi. Podstaknut mogućnostima veštačke inteligencije kompanije HONOR na nivou platforme i razvijen u saradnji sa vrhunskim liderima u industriji, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon najavljuje novu eru računarstva.

Uz elegantan i kompaktan dizajn, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon je čudo lakog inženjeringa. Uključuje najsavremenije AI funkcije na nivou platforme uz robusna hardverska i softverska rešenja, obezbeđujući neuporedivu produktivnost i korisničko iskustvo. Prenosi lagane i tanke karakteristike pametnih telefona u laptop računare, isporučujući najlakši i najtanji AI PC na tržištu, koji je težak približno 1 kg i tanak 1 cm.

Pružajući impresivno vizuelno putovanje, HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon ima zadivljujući 14,6-inčni HONOR FullView ekran osetljiv na dodir koji se može pohvaliti rezolucijom od 3,1K. Takođe, uključuje izvanredan odnos ekrana i tela od 97%, najveći među 14-inčnim laptopima. HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon pokreće Qualcomm Snapdragon X Elite, podižući računarsko iskustvo na novi nivo u smislu snage, efikasnosti i sigurnosti.

HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon, takođe, omogućava nesmetan prelazak Windows aplikacija na X86 na Windows na Snapdragon arhitekturu. Na osnovu godina istraživanja ekosistema, HONOR je kreirao Hotspot biblioteku koja koristi AI na nivou platforme da identifikuje često korišćene scenarije i efikasno pokrene optimizaciju prevoda. HONOR je poboljšao 16% prosečnog vremena pokretanja uz optimizaciju prevoda u različitim Windows aplikacijama. Trenutno, HONOR je optimizovao ukupno 14 najboljih aplikacija u šest glavnih kategorija, uključujući pretraživače, onlajn sastanke, medije, kancelariju, društveni softver i alate.

Besprekorna AI iskustva uzdignuta snagom MagicRing funkcije

U eri mobilne veštačke inteligencije, besprekorna povezanost između operativnih sistema će zaista omogućiti korisnicima da „otključaju” AI bilo gde. Za razliku od ručnog povezivanja, HONOR MagicRing omogućava da se više uređaja istog naloga automatski poveže sa malom potrošnjom energije.

MagicRing ne samo da povezuje uređaje, već i povezuje usluge na svim uređajima. Ova funkcija omogućava korisnicima da koriste isti set tastature i miša za više uređaja, primaju pozive i obaveštenja i na ostalim uređajima, pored njihovog telefona i kontrolišu kameru pametnog telefona na računaru. Sa bezbednim i neometanim protokom usluga i informacija preko uređaja, MagicRing olakšava iskustvo veštačke inteligencije na više uređaja. Na primer, kao jedan od tipičnih scenarija za Windows na Snapdragon iskustvu, Cocreator omogućava korisnicima da proizvode fantastična umetnička dela sa jednostavnim crtanjem. Uz pomoć funkcije MagicRing, korisnici mogu neprimetno da pristupe Cocreator-u na svom HONOR MagicPad 2, crtajući AI remek dela pomoću svoje Magic-Pencil. U međuvremenu, oni mogu da koriste AI Eraser iz HONOR Magic V3 na HONOR MagicBook Art 14 Snapdragon-u da iskuse neuporedive nivoe pogodne mobilne veštačke inteligencije.

HONOR AI Agent: Prvi AI agent na uređaju za otvoreni ekosistem

HONOR AI Agent je revolucionarni uvek-uključen lični asistent dizajniran da poboljša i pojednostavi svakodnevni život korisnika. Intuitivnim razumevanjem zahteva i namera korisnika, kroz analizu jezika i tehnologiju svesti o korisničkom interfejsu, AI agent koji uči iz njihovih navika i okruženja uređaja može inteligentno da donosi odluke u različitim aplikacijama i uslugama. AI agent mu omogućava da automatizaciju složene zadatake. HONOR je demonstrirao kako da pronađe i otkaže neželjene aplikacijske pretplate u različitim aplikacijama sa samo nekoliko jednostavnih glasovnih komandi na svojim pametnim telefonima.

Dok gledamo u budućnost, HONOR AI Agent je spreman da postane kamen temeljac mobilne AI, a očekuje se da će stići sa HONOR Magic7 serijom u Kini, kasnije ove godine. Ova inovacija, ne samo da označava iskorak u tehnologiji, već i najavljuje novu eru u kojoj se AI neprimetno integriše u naše svakodnevne rutine, poboljšavajući svakodnevnu produktivnost i efikasnost.

Prva svetska tehnologija AI Deepfake detekcije na uređaju

Kako tehnologija koja stoji iza deepfake-a postaje sofisticiranija, potencijal za zloupotrebu, uključujući krađu identiteta i širenje dezinformacija, značajno raste. AI Deepfake Detection na uređajima kompanije HONOR predstavlja revolucionarno rešenje dizajnirano da zaštiti korisnike od sve prisutnije deepfake pretnje. Ovaj inovativni sistem za prepoznavanje koristi napredne algoritme kako bi pažljivo analizirao različite elemente, uključujući sintetičke nesavršenosti na nivou piksela, artefakte koji se javljaju na ivicama, kontinuitet između kadrova, doslednost izgleda frizure u odnosu na lice i uši, kao i precizno pozicioniranje sintetičkih tragova. Ispitivanjem ovih karakteristika, tehnologija može precizno identifikovati manipulisani sadržaj, praveći razliku između originalnih medija i obmanjujućih izmena.

