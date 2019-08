Honor predstavio prvi pametni televizor sa HarmonyOS operativnim sistemom

Kompanija HONOR, predstavila je HONOR Vision porodicu tokom Huawei Developer konferencije (HDC). Ovo je prvi uređaj kompanije HONOR sa pametnim ekranom. HONOR Vision takođe poseduje tri Huawei inteligentna čipseta, sopstvene proizvodnje, kao što su Honghu 818 čipset za inteligentni displej, NPU čipset za AI kameru, kao i Wi-Fi čipset najvećeg mogućeg kvaliteta. Od svih pamentnih uređaja koji su prikazani na konferenciji, HONOR Vision predstavlja prvi pametni ekran sa HarmonyOS kompanije Huawei. HarmonyOS će biti objavljen kao platforma otvorenog koda širom sveta, kako bi se podstaklo njegovo brže prihvatanje.

Kako se navodi u saopštenju, opremljen sa sedam naprednih tehnologija za obrađivanje slike, uključujući detakciju i kompenzaciju pokreta (MEMC), HDR tehnologiju (HDR), super-rezoluciju (SR), smanjenje šuma (NR), unapređenje dinamičkog kontrasta (DCI), automatsko upravljanje bojama (ACM) i local dimming tehnologiju (LD), “Honghu 818” čipset unapređuje i optimizuje rezoluciju slike, contrast i boje, pomoću više različitih algoritama. Octa-core procesor može da podnese opterećenje u vidu obrađivanja slike na velikim ekranima i da pokreće više različitih procesa i zadataka istovremeno. MEMC tehnologija mu takođe omogućava da prikazuje sliku visoke rezolucije, superioran kvalitet zvuka i glasovnu interakciju sa veće udaljenosti. Nadmoć procesora se ogleda i u tome što je stepen iskorišćenosti protoka u proseku za 50% bolja nego kod konkuretnih procesora.

Još jedna inovacija kompanije HONOR, pametna iskačuća (pop-up) AI kamera, opremljena HiSilicon Hi3516DV300 NPU čipsetom, pruža AI mogućnosti, kao što je prepoznavanje lice, praćenje tela i detekcija držanja tela. Dizajn kamere pruža pametno i bezbedno korisničko iskustvo, pri čemu se rotira za 10 stepeni ka dole kada je televizor postavljen na zid, a takođe se automatski „sakriva“ iza ekrana kada nije u aktivna.

HONOR Vision je opremljen i Wi-Fi čipsetom najvećeg mogućeg kvaliteta — HiSilicon Hi1103. Budući da je ovo prvi čipset na svetu sa protokom od 160MHz i brzinom do 1.7Gbps, to znači da je on 1,7 puta brži od industrijskog proseka, pri čemu obezbeđuje stabilniju i kvalitetniju video repordukciju, naorčito kada je reč o 4K HD video zapisima. On takođe podržava 2.4G/5GHz optimizaciju za dualnu frekvenciju, pa tako 2.4GHz Wi-Fi obezbeđuje jači Wi-Fi signal i veći domet, a 5GHz Wi-Fi obezbeđuje veću brzinu internet protoka i manje „kočenje“ mreže, čime se obezbeđuje optimizovana konekcija u najrazličitijim okruženjima.

Huawei i HONOR su posvećeni cilju da uspostave otvoreni ekosistem za pametno domaćinstvo – HiLink. Ova platforma, kao i tehnologija koja stoji iza nje, biće dostupne drugim proizvođačima uređaja za pametno domaćinstvo, omogućujući na taj način korisnicima da povežu svoje omiljene uređaje za pametno domaćinstvo.

Inteligentni displej na HONOR Vision televizoru koristi funkciju „HONOR Magic-link“, omogućavajući korisnicima da pomoću svojih pametnih telefona ili tableta pretražuju programe, sprovode podešavanja i mnoge druge stvari. Ova funkcija takođe omogućuje korinsicima da na HONOR Vision istovremeno sinhronizuju sadržaj koji se nalazi na ekranima njihovih telefona ili tableta. Pomoću ove funkcije, korisnici mogu da se povezuju i projektuju fajlove bez preuzimanja dodatnih aplikacija na telefon ili pametni ekran, već jednostavnom ektivacijom NFC tehnologije mogu da uživaju u sadržaju visokog kvaliteta (1080P HDR).

Obe verzije HONOR Vision televizora karakteriše 55-inčni 4K HDR ekran. Zahvaljujući Full-View dizajnu koji maltene da nema ivice sa tri svoje strane, korisnici mogu da uživaju u sadržaju koji se prikazuje na ekranu koji obuhvata 94% prednje površine. Ovaj pametni televizor karakteriše okvir debljnie 6,9mm, u potpunosti izrađen od metala, kao i TÜV Rheinland režim za prijatno gledanje, bez zamaranja očiju. Standardna verzija HONOR Vision televizora dolazi sa konfiguracijom 2GB+16GB, dok je PRO verzija dostupna sa konfiguracijom 2GB+32GB.

Podelite s prijateljima

Tweet