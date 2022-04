HONOR u Srbiji lansirao HONOR Magic4 Lite 5G

Globalni tehnološki brend HONOR najavio je lansiranje modela HONOR Magic4 Lite, koji je opremljen Google servisima (GMS). Podržan HONOR-ovim glavnim tehnološkim inovacijama, HONOR Magic4 Lite se može pohvaliti tehnologijom HONOR SuperCharge od 66W, tankim i uskim okvirima koji su vodeći u industriji, i jedan je od prvih pametnih telefona u industriji koji pokreće Snapdragon® 695 5G mobilna platforma.

HONOR Magic4 Lite je na tržištu Srbije u pretprodaji dostupan od 14. do 25. aprila kod partnera Gigatron, Tehnomanija, Tehnomedia i CT Shop po preporučenoj ceni od 39.900,00 rsd, a u tom periodu svi koji kupe HONOR Magic4 Lite dobijaju HONOR Choice Earbuds X slušalice na poklon.

„Donoseći izuzetan kvalitet i softvera i hardvera korisnicima pametnih telefona širom sveta, HONOR Magic4 Lite obezbeđuje najbolje iskustvo u klasi za današnju generaciju željnu zabave. Podržan našim inovativnim tehnološkim rešenjima, uključujući HONOR FullView ekran i HONOR SuperCharge od 66W, HONOR Magic4 Lite donosi izvanredno iskustvo”, rekao je Bruce Huang, prvi generalni menadžer za HONOR Srbija, Hrvatska i Slovenija.

Dugotrajna baterija i HONOR SuperCharge od 66W

Opremljen baterijom od 4800mAh, HONOR Magic4 Lite korisnicima omogućava da provedu do 16,8 na društvenim mrežama ili 12,8 sati reprodukcije video materijala ili 25,6 sati za razgovor – i to sa jednim punjenjem, što je savršeno za one kojima je potrebna baterija koja dugo traje.

Donoseći moćne i inovativne tehnologije svim globalnim korisnicima pametnih telefona, HONOR Magic4 Lite podržava tehnologiju HONOR SuperCharge od 66W, koja može da napuni uređaj za 50% za samo 15 minuta i 81% za samo 30 minuta, osiguravajući da korisnici mogu brzo da uključe svoj uređaj i uživaju u beskrajnoj zabavi ma gde se nalazili.

Kompaktan dizajn sa super uskim okvirima

HONOR Magic4 Lite je dizajniran tako da ima kompaktnu strukturu, debljine samo 8,05mm i težine 189g, donoseći korisnicima tanak i lagan uređaj koji se lako drži i može da bez problema stane u džep ili manju torbu.

Podržan HONOR-ovim glavnim inovativnim tehničkim rešenjima, HONOR Magic4 Lite poseduje super uske okvire od 1,05 mm sa leve i desne strane, koji su 40% uži nego kod većine pametnih telefona u istoj kategoriji, što donosi odnos ekrana i kućišta od 94%.

HONOR FullView Display od 6,81 inča

Sa HONOR FullView ekranom od 6,81 inča, od 2388×1080 piksela i 16,7 miliona boja, HONOR Magic4 Lite obezbeđuje izvanredno iskustvo gledanja, a korisnici zahvaljujući ovim performansama dobijaju idealan uređaj za gledanje filmova, pregledavanje fotografija ili igranje igrica sa prijateljima.

Obezbeđujući unapređene performanse koje doprinose lakšem surfovanju Internetom, kao i igranju igrica, HONOR Magic4 Lite 5G ima brzinu osvežavanja ekrana od 120Hz, omogućavajući korisnicima neverovatno iskustvo.

Izuzetne foto i video mogućnosti

Po uzoru na flegšip HONOR Magic seriju, HONOR Magic4 Lite ima jedinstveni simetrični dizajn kamere, što doprinosi osećaju ravnoteže i harmonije. HONOR Magic4 Lite 5G ima robusnu trostruku kameru od 48 megapiksela, koja sadrži 2M senzorsku bokeh kameru i 2M senzorsku makro kameru, kao i LED blic koji korisnicima omogućava snimanje zadivljujućih slika.

HONOR Magic4 Lite podržava video snimanje od 1080P, sa rezolucijom od 1920×1080 piksela. HONOR Magic4 Lite takođe poseduje i Dual View Recording opciju, što korisnicima omogućava da istovremeno snimaju dve različite perspektive koristeći i prednju i zadnju glavnu kameru. Idealan za ambiciozne kreatore sadržaja, Micro Movie Mode nudi jednostavno i besprekorno rešenje za uređivanje, omogućavajući korisnicima da automatski spoje svoje video snimke bez muke sa aplikacijama koje inače koriste.

Qualcomm® Snapdragon® 695 5G mobilna platforma

HONOR Magic4 Lite 5G je jedan od prvih pametnih telefona u industriji koji pokreće Snapdragon® 695 5G mobilna platforma. Unapređeni procesor od 6nm podržan je grafičkim procesorom Qualcomm® Adreno™ i centralnim procesorom Qualcomm® Kryo™ 660 CPU, što će korisnicima obezbediti veću produktivnost.

Opremljen sa HONOR RAM Turbo (8GB+2GB), HONOR tehnologijom koja premešta deo flash memorije u RAM, što znači da se 8GB RAM-a može povećati na 10GB RAM-a. Ova tehnologija proširuje RAM memoriju kompresijom pozadinskih aplikacija i sprečava da se pozadinski procesi stopiraju kada korisnici promene aplikaciju, što im obezbeđuje da prihvate video poziv ili da napišu poruku, dok aplikacije i dalje rade u pozadini.

Cene i dostupnost

Dizajniran za one korisnike koji cene stil, HONOR Magic4 Lite će u Srbiji biti dostupan u tri boje: Titanium Silver, Midnight Black i Ocean Blue. U periodu pretprodaje od 14. do 25. aprila kod partnera Gigatron, Tehnomanija,Tehnomedia i CT Shop, po preporučenoj ceni od 39.990,00 rsd, svi koji kupe HONOR Magic4 Lite dobijaju HONOR Choice Earbuds X slušalice na poklon.



HONOR Choice Earbuds X – više od slušalica

Opremljene Bluetooth 5.2 čipsetom sa nižom potrošnjom energije, HONOR Choice Earbuds X obezbeđuju do 6 sati neprekidne reprodukcije muzike sa jednim punjenjem i do 28 sati kombinovane audio reprodukcije sa futrolom za punjenje.

HONOR Choice Earbuds X poseduju minimalistički dizajn sa svojom klasičnom ovalnom futrolom za punjenje, diskretnim LED indikatorom i priključkom za punjenje na dnu.

Svaka drška slušalica sadrži senzor za dodir, omogućavajući korisnicima da lako kontrolišu svoje muzičke liste za reprodukciju i pozive. Svaka slušalica je dugačka 3,3cm i teži samo 4,3g za veliku udobnost čak i tokom dužeg perioda upotrebe.

Poboljšane performanse zvuka

Sa dva pojedinačna mikrofona u svakoj slušalici i algoritmom za poništavanje buke Deep Neural Netvork (DNN), slušalice HONOR Choice X mogu da snime svaku reč tokom glasovnih poziva uz manje smetnji koje proizvode vetar i druge pozadinske buke.

Opremljene drajverom od 12 mm, slušalice HONOR Choice X obezbeđuju bogat zvuk sa dubokim basom i transparentnijim zvukom, donoseći korisnicima autentično iskustvo slušanja.

Stabilno i pouzdano povezivanje uz Bluetooth 5.2

Opremljene najnovijim Bluetooth 5.2 čipsetom uz Surface Acoustic Wave (SAV) tehnologijom protiv smetnji, HONOR Chice X obezbeđuju stabilniju vezu na mestima gde su smetnje signala značajne, kao što su tržni centri.

Pored toga, držanjem obe drške slušalica 3 sekunde istovremeno, korisnici mogu da uđu u gejming režim, smanjujući kašnjenje između svog pametnog telefona i slušalica na samo 125 milisekundi.

HONOR Choice Earbuds X dolaze u dve boje – Glacier White i Midnight Black – a korisnicima u Srbiji će biti dostupne od 14. aprila kod partnera Gigatron i Tehnomanija po preporučenoj maloprodajnoj ceni od 6.590,00 rsd. U periodu pretprodaje pametnog telefona HONOR Magic4 Lite od 14. do 25. aprila, kod partnera Gigatron, Tehnomanija, Tehnomedia i CT Shop, svi kupci dobijaju HONOR Choice Earbuds X slušalice na poklon.

Podelite s prijateljima

Tweet