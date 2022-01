Horizon Forbidden West procurio mesec dana pre objavljivanja

Horizon Forbidden West je jedna od najvećih PlayStation ekskluziva godine. Nešto više od mesec dana pre izlaska, izgleda da je objavljena nedovršena verzija igre.

Spojleri Horizon Forbidden West-a skinuti sa mreža

Snimci ekrana i video snimci iz PS4 verzije igre pojavili su se na društvenim mrežama. Mnogi od njih su kasnije uklonjeni sa Twitter-a zbog izveštaja koje je podneo nosilac autorskih prava. Ovo nije prvi put da je Sony Interactive Entertainment doživeo curenje podataka. Nekoliko meseci pre nego što je The Last of Us Part II objavljen, veliki deo igre, uključujući rezove sa glavnim spojlerima priča, procureo je na mreži.

Dakle, ako ste jedan od mnogih obožavatelja Horizon Zero Dawn koji se raduju nastavku, najbolje je da pažljivo pretražujete internet sledećih mesec dana. Možda bi bilo pametno isključiti određene ključne reči koje se odnose na Horizon Forbidden West na društvenim medijima ili čak instalirati proširenja pretraživača da biste se klonili spojlera.

Izvor: Engadget

Podelite s prijateljima

Tweet