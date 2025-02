Hosting baš po meri

Došlo je vreme da vaš nastup na društvenim mrežama i raznim besplatnim sistemima izdvojite u sopstveni sajt? Izaberite ime domena, izaberite provajdera i hrabro krenite na posao. Pomoći ćemo vam da napravite prve korake…

Sajtovi danas nisu ništa mistično ili ekskluzivno, već neophodan digitalni izlog našeg poslo­vanja, pa čak i ličnog predstavljanja. Da biste došli do sajta, treba da izaberete ime domena (adresa koja se kuca u browser-u), proverimo da li je domen dostupan i, ako jeste, zakupite ga. Name server-i domena se usmeravaju prema vašem hosting provajderu, što predstavlja lokaciju na kojoj se sajt nalazi. Pre toga ćemo zakupiti hosting uslugu. Nakon toga se pristupa izradi sajta koji se, nakon što je gotov, upload-uje na server hosting provajdera i tako postaje vidljiv čitavom svetu.

Bitno je naglasiti da zakup domena i hostinga nisu zavisni jedno od drugog. Verovatno ćete ih u startu kupiti na istom mestu, jer je tako jednostavnije, ali to nije neophodan uslov. Trajanje zakupa domena i hostinga može vremenski da se razlikuje, a te dve usluge mogu da budu zakupljene na različitom mestu.

Prilikom zakupa hostinga bitno je da procenimo šta nam je potrebno za projekat koji planiramo. Većina hosting provajdera će ponuditi niz paketa, pri čemu svaki od njih karakterišu različiti parametri, a neminovno i različita cena. Objasnićemo najbitnije stvari, kako bismo vam pomogli u izboru.

Tipovi hostinga

U zavisnosti od toga kojeg hosting provajdera odaberete, na raspolaganju ćete imati sve ili neke od sledećih opcija: deljeni (shared) hosting, VPS hosting, namenski hosting i cloud hosting.

Deljeni hosting je najjeftinija i najjednostavnija opcija. Na jednom računaru kod provajdera nalazi se više sajtova koji dele resurse te mašine. Mesečni protok je najčešće ograničen, a visoka aktivnost drugih sajtova potencijalno može da obori performanse čitavog servera, što će imati uticaja i na vaš sajt. Ipak, to se u praksi retko dešava.

VPS hosting je skraćenica od Virtual private server. To znači da više klijenata i dalje deli jedan računar kod hosting provajdera, ali u ovom slučaju svaki klijent ima svoj virtuelni server na toj mašini sa zagarantovanim minimumom, ali i ograničenim maksimumom performansi.

Na raspolaganju su četiri tipa hostinga: deljeni (shared), VPS, namenski i cloud hosting

Namenski hosting će vam obezbediti kompletan računar kod hosting provajdera, nad kojim imate potpunu kontrolu. Ovo zahteva i određena tehnička znanja kako biste mogli da upravljate zakupljenim računarom.

S druge strane, resurse mašine ne delite ni sa kim, a imate slobodu da instalirate aplikacije i rešenja

po želji, pa čak i da podignete svoje virtuelne servere.

Cloud hosting je sličan VPS hos­tingu, jer ne iznajmljujete fizički već virtuelni server, ali za razliku od VPS-a, vaš virtuelni server se ne nalazi na nekom određenom računaru, već je „rasut“ u oblaku. Prednost ovog pristupa je što ne postoji gornja granica kada su u pitanju performanse servera. Dok kod VPS hostinga dobijate maksimalne resurse svog virtuelnog servera koji su ograničeni fizičkim resursima mašine na kojoj se taj server nalazi, kod cloud rešenja ograničenja ne postoje i mogu da se povećavaju gotovo bez ograničenja.

Prostor na disku

Počnimo od jednostavnog parametra koji treba posmatrati kao prostor na disku računara koji koristite. Osim sajta, u taj raspoloživ prostor treba da uđu i e-mail poruke sa svih naloga koje imate (a koji će s vremenom rasti), kao i eventualni backup sajta. Ukoliko sajt koristite za razmenu podataka (imate upload), treba i taj prostor uzeti u obzir. Takođe, novi sadržaji na sajtu (novi blogovi, slike, dokumenti) s vremenom će zauzimati sve više prostora na disku. Zbog toga je, kao i na ličnom računaru, potrebna „higijena“ i razvijanje dobrih navika – preuzimanje starih arhiva i njihov backup na drugim mestima, čišćenje e-mail-ova, optimizacija i kompresija fajlova i slično.

Bitno je pogledati da li hosting provajder, osim ograničenja prostora na disku, uvodi i ograničenje u objedinjenom broju direktorijuma i fajlova koji se označava sa inode. U to ograničenje možete da „udarite“ ako imate veliki broj malih fajlova u kompleksnoj strukturi direktorijuma i poddirektorijuma, a da ne budete ni blizu ograničenja prostora na disku.

Mesečni protok

Grub savet za izračunavanje mesečnog protoka je sledeći: broj mesečnih posetilaca pomnožite s prosečnom veličinom stranice (uključujući i slike na njoj), pa to pomnožite s prosečnim brojem stranica koje posetioci otvore (npr. dve).

Sve to zvuči jednostavno kada imate iskustvo sa sajtom i njegovim posetiocima, ali ako krećete od nule, to su podaci koje nemate na raspolaganju. U tom slučaju ćete uzeti neki od paketa koji vam se finansijski uklapaju, a onda ćete po potrebi lako zakupiti veći mesečni protok ili veći paket. Ako je protok veliki, to znači da sajtu dobro ide, pa će i budžet valjda porasti.

Broj sajtova, domena i baza podataka

Ukoliko imate više sajtova, nije neophodno za svaki zakupiti poseban hosting paket. U specifikaciji paketa koji zakupljujete videćete koliko domena možete da usmerite na vaš hosting. Svi vaši sajtovi deliće resurse zakupljenog hosting paketa/servera, što obuhvata procesor, raspoloživ prostor na disku, mesečni protok… Treba da znate da tu na neki način konkurišete i sami sebi – ako vam skoči poseta na jednom sajtu ili ga hakeri napadnu, ostali vaši sajtovi na istom serveru biće ugroženi.

O poddomenima se ređe razmišlja, jer se javljaju u specifičnim situacijama kada želite da odvojite segmente poslovanja na zasebne sajtove / softverska rešenja, a želite da ostanete u okviru istog domena. Primer za to je sajt kompanija.rs koja ima poddomene prodavnica.kompanija.rs, servis.kompanija.rs i partneri.kompanija.rs. U tom slučaju će vam ovaj parametar biti važan.

Najveći broj modernih platformi za sajtove (WordPress, Magento, WooCommerce) zahteva jednu ili više baza podataka da bi funkcionisale. Ako želite da imate više domena na jednom hostingu, onda broj raspoloživih domena u tom paketu nije jedini bitan parametar, već i broj raspoloživih baza podataka.

Broj e-mail naloga

Ukoliko svoju elektronsku poštu ne želite da držite na Gmail-u ili Outlook.com-u, biće potrebno da zaposlenima obezbedite e-mail adrese na svom serveru. U tom slučaju će vam biti važan broj raspoloživih e-mail naloga. Druga stvar koju treba uzeti u obzir jeste prostor na disku koji će ta pošta zauzimati, a ti poštanski sandučići će se neminovno puniti.. Raspoloživ prostor na serveru možete da ograničite za svaki nalog pojedinačno, a kada se nalog približi granici, korisnik će dobiti obaveštenje da je potrebno „veliko spremanje“.

Backup

O backup-u se uglavnom ne razmišlja dok nešto ne pođe po zlu. Neki hosting provajderi nude automatski backup u određenim vremenskim intervalima, a kod nekih za to morate sami da se pobrinete. Automatski backup je svakako najbolje rešenje, naročito imajući u vidu da njihova veličina ne ulazi u obračun prostora na disku.

Prema Zakonu o elektronskoj upravi, svi državni organi u obavezi su da podatke drže na serverima u Republici Srbiji. Vi verovatno niste državni organ, ali serveri u Srbiji mogu da predstavljaju veliku prednost, ukoliko većina vaših posetilaca dolazi sa ovih prostora

Drugi parametar na koji treba obratiti pažnju jeste da li se backup-i prave na drugom računaru, po mogućstvu na udaljenoj lokaciji. To znači da će u slučaju neke havarije hardvera backup biti očuvan, što omogućava bezbolni prelazak na novi server. Ukoliko budete sami pravili backup-e, imajte u vidu da oni zauzimaju prostor na disku hostinga, a ako ih samo tu čuvate, u slučaju havarije (hardverske ili softverske u vidu hakerskog napada), ti backup-i mogu da budu bespovratno izgubljeni.

SSL sertifikati i kontrolni panel

SSL sertifikati su nekada bili dobra opcija, a od kraja 2017. godine su obaveza ukoliko ne želite da posetilac dobije crveni trougao upozorenja da mu veza s vašim sajtom nije bezbedna. Ukratko, oni enkriptuju vezu između servera i pregledača posetioca, što znači da niko te informacije ne može da „prisluškuje“ ili menja.

Pogledajte da li hosting provajder nudi besplatne SSL sertifikate za svaki domen i poddomen koji imate ili sertifikate treba da kupite sami. Svakako je bolje da to dobijete u paketu, naročito imajući u vidu da su tada instalacija i reizdavanje sertifikata automatizovani na nivou sistema.

Bitno je da se backup podataka pravi na posebnom računaru, po mogućstvu na udaljenoj lokaciji

Kao što mu ime kaže, kontrolni panel omogućava kontrolu nad Web serverom koji ste zakupili, a neka od imena su cPanel, Plesk, Webmin, CloudPanel, VestaCP… Ukoliko ste navikli na određeni tip kontrolnog panela, obratite pažnju koje rešenje hosting provajder nudi, jer može da se desi da to nije vaš omiljeni, a čak može da se desi i da ga nema. Uvek vam ostaje mogućnost administriranja (najčešće) Linux računara iz komandne linije, što nije baš za svakoga.

Godišnja dostupnost

Uptime parametar vam govori koliko je dotični hosting provajder pouzdan po pitanju održavanja svog sistema. Naravno, havarije su uvek moguće, ali tada na scenu stupa sposobnost provajdera da oštećeni server opravi ili zameni, uz vraćanje dovoljno „svežeg“ backup-a, čime se nanose minimalne štete za poslovanje sajtova na tom serveru. Što je ta cifra bliža 100 procenata, to je bolje, a treba gledati da bude veća od 99,95 odsto. Ukoliko taj podatak nije javno dostupan, postavite pitanje zašto je tako.

Lokacija/keširanje

Brzinu pristupa nekom sajtu ne određuje samo brzina servera na kojoj se taj sajt nalazi, već i fizička lokacija tog servera u odnosu na vas. Ukoliko pristupate sajtu koji je na nekom drugom kontinentu, vaš zahtev za sadržajem, kao i odgovor tog sajta, putovaće neko vreme. Da, ni brzina svetlosti nije beskonačna. To rezultuje zadrškom (engl. lag) ili sporim prenosom podataka.

Rešenje tog problema je Content Delivery Network (CDN), što je usluga koju provajder može da uključi u svoje pakete, eventualno uz doplatu. To znači da će hosting provajder keširati sadržaj vašeg sajta na više različitih servera širom sveta, pa će sadržaj servirati sa onog koji je najbliži lokaciji s koje je poslat zahtev. Posledica toga je da je potrebno vreme dok se ne uskladi sadržaj na svim lokacijama nakon neke promene na sajtu, što kod određenih hosting provajdera može da se forsira komandom iz kontrolnog panela.

Druga bitna stavka u vezi sa fizičkom lokacijom sajta jeste zakonska regulativa. Naime, prema Zakonu o elektronskoj upravi, svi državni organi u obavezi su da podatke drže na serverima u Republici Srbiji. Čak i ako niste državni organ, serveri u Srbiji mogu da predstavljaju veliku prednost, ukoliko je većina vaših posetilaca iz Srbije.

Podrška

Iznajmljenu uslugu trena i platiti. Obračun je obično na mesečnom nivou, uz popuste za polugodišnje, godišnje i višegodišnje zakupe. Ako ste u stanju da projektujete finansije na duži period, proći ćete jeftinije. Pri tome, ne treba da vas brine ako vam potrebe budu rasle, jer je nadogradnja paketa jednostavna i plaća se samo za preostali period ugovora. Treba da vas brine ako vam potrebe za kapacitetom budu opadale, jer ćete povraćaj novca teško dobiti.

Ako je protok podataka veći nego što ste planirali, lako ćete preći na veći paket. Najzad, veliki protok znači da je sajt uspešan, pa će i budžet valjda porasti

Prilikom izbora hosting provajdera treba da uzmete u obzir i podršku u slučaju nepredviđenih okolnosti. Problemi se ne dešavaju samo tokom radnog vremena, pa pogledajte dostupnost podrške u toku dana, kao i vikendom. Takođe, bitan je i jezik na kojem ćete komunicirati s tom podrškom. Verujemo da će vam mnogo lakše biti da se o svim detaljima u vezi sa uslugom ili potencijalnim rešavanjem problema sporazumete na maternjem jeziku, pa će u tom slučaju izbor domaće, pouzdane firme koja pruža usluge hosting-a svakako biti ogroman plus.

Nadamo se da smo uspeli da vam razrešimo neke dileme koje ste imali ili na koje biste naišli prilikom zakupa servera za svoj budući sajt. Na našem i stranom tržištu je ogromna ponuda hosting provajdera, od onih malih, pa sve do velikih kompanija. Malo ne znači nužno loše, nekad je personalizovan pristup mnogo bolji od principa „jedan za sve“. S druge strane, veliki sistemi obećavaju uhodanost i pouzdanost poslovanja. Proučite konkretne detalje i prednosti konkretnih provajdera, pa izaberite dom za vaš budući sajt.

Autor: ivan Čabrilo

Podelite s prijateljima

Tweet