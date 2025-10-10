HP novi zakrivljeni monitor od 49 inča

HP najavljuje novi ultraširoki monitor džambo veličine, dizajniran za produktivnost i kancelarijsku upotrebu. HP Series 5 Pro konferencijski monitor od 49 inča koristi 32:9 VA IPS panel sa rezolucijom od 5120 x 1440, osvežavanjem od 165Hz i zakrivljenošću od 1800R.

Kao i drugi monitori ove veličine i rezolucije, ekvivalentan je korišćenju dva 27-inčna ekrana jedan pored drugog. Ali za razliku od ponuda Samsung-a, Dell-a, Lenovo-a i LG-ja, Series 5 Pro ima skrivenu veb kameru od 5 megapiksela koja se izvlači sa vrha kada je pritisnete da biste je otključali.

Ukratko sam video 49-inčni monitor na prezentaciji, gde je HP predstavio softver koji mu omogućava da funkcioniše kao dva ili tri virtuelna ekrana za upotrebu kao kod više monitora. Panel je izgledao pristojno svetlo i kontrastno u dobro osvetljenom kancelarijskom okruženju, a na zadnjoj strani ima HDMI 2.1, DisplayPort 1.4, eternet i nekoliko USB portova (sa KVM funkcionalnošću).

Iako panel ide do 165Hz i pokriva 99 procenata sRGB prostora boja, njegovo vreme odziva od 5ms i dubina boje od 8 bita čine ga manje nego idealnim za igre ili kreiranje sadržaja osetljivog na boje.

