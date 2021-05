Hrvatski Infobip očekuje investiciju od čak 500 miliona dolara

Infobip ide na novu turu investicijskog ulaganja od 500 miliona dolara što predstavlja najveće pojedinačno ulaganje u neki hrvatski startup do sada i jedno od najvećih u neku hrvatsku kompaniju uopšte. Infobip je prvi hrvatski startap jednorog (unicorn, privatni startup vredan preko milijarde dolara) i najveća softverska kompanija u toj zemlji.

Kako prenosi Jutarnji list, Silvio Kutić, suosnivač i izvršni direktor firme, rekao je u intervjuu za Bloomberg da je Infobip upravo započeo pregovore sa ulagačima o novom investicionom ciklusu i da se računa da će ona biti od 60 do 70 posto viša od prethodnog puta kada je u kompaniju investirano 365 miliona dolara.

Time je otkrio da će to u stvari biti treća po redu investiciona runda jer je sredinom prošle godine američki fond One Equity Partners uložio 200 miliona, a, kako Jutarnji list nezvanično saznaje, nedugo zatim isti fond je uložio još novca u Infobip i tako se došlo do ukupne investicije od 365 miliona.

Silvio Kutić je rekao i da planira da firmu krajem 2022. godine izlista na njujorkškoj berzi i da će nova investicija poslužiti za akvizicije.

Izvor: Jutarnji list

