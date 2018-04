Hrvatski privrednici otvaraju predstavništvo u Beogradu

Najavljeno otvaranje predstavništva Hrvatske gospodarske komore (HGK) nakon pet godina predstavlja korak napred u ekonomskim odnosima dve države.

Nakon pet godina od zatvaranja HGK će 18. aprila otvoriti predstavništvo u Srbiji, osmom najznačajnijem trgovinskom partneru Hrvatske, objavili su iz Hrvatske gospodarske komore. Razlog je pre svega veliki broj hrvatskih kompanije koje posluju u Srbiji, kao i želja da se unapredi poslovna komunikacija privrednika. Prema rečima predsednika HGK Luke Burilovića, poseban fokus će biti stavljen na uspostavljanje boljih poslovnih odnosa između ekonomskih subjekata dve zemlje, privlačenje investicija, transfer tehnologija i znanje, kao i praćenje zakonskih regulativa iz područja privrede.

Srpski privrednici pozdravili povratak Hrvatske gospodarske komore u Beograd

Odluka o otvaranju predstavništva hrvatskih privrednika pozdravio je i predsednik Privredne komore Srbije Marko Čadež. On je izjavio za Betu da je otvaranje dobra vest za srpske privrednike:

Privredna komora Srbija ima izuzetno dobru saradnju sa Hrvatskom gospodarskom komorom. Radujemo se što su privrednici iz Hrvatske prepoznali Srbiju kao dobro tžište, ali i da mi imamo kompanije koje mogu da budu konkurentne i da dobro posluju na hrvatskom tržištu.

Čadež je dodao da očekuje da će se u narednom periodu ne samo povećati robna razmena izmedju Srbije i Hrvatske već i da će dobra privredna saradnja privrednih komora dve zemlje doprineti pronalaženju zajedničkih investicionih projekata srpskih i hrvatskih kompanija.

Privredna komora Srbije otvara predstavništvo u Zagrebu

On je rekao da će Hrvatska gospodarska komora obezbediti infrastrukturu i prostorije za predstavništvo Privredne komore Srbije u Zagrebu. On je obećao da će se do kraja godine otvoriti predstavništvo srpske privredne komore u Zagrebu. Srpska privreda u razmeni s Hrvatskom ostvaruje suficit, što je po njegovim rečima rezultat dobrog poslovanja dela srpskih kompanija koje imaju šta da ponude hrvatskom tržištu, pogotovo u prehrambenoj industriji. Jedan od razloga je svakako i to što su srpski brendovi prepoznatljivi i popularni u Hrvatskoj, a kako je dosta domaćih kompanija u hrvatskom vlasništvu, to olakšava robnu razmenu i plasiranje na hrvatsko tržište.

Izvor: Beta, Jutarnji list

