HTC se ne odriče smartfon tržišta i planira povratak u velikom stilu

HTC već neko vreme nije relevantan kada je reč o pametnim telefonima. U proteklih nekoliko godina je predstavljeno svega nekoliko uređaja ovog brenda. No, ove godine, HTC je potpuno odsutan sa smartfon tržišta i nije objavio nijedan telefon. Čak smo došli u pomalo čudnu situaciju da je izbačen Wildfire X, telefon niže klase, ali se ispostavilo da je druga kompanija izbacila telefon pod tim imenom, pošto je licencirala oznaku telefona.

No, da li će ostati tako? Novi CEO kompanije HTC, Yves Maitres, tvrdi da HTC nije odustao od smartfon biznisa. On je na sastanku sa deoničarima podelio svoju viziju budućeg povratka HTC-a na tržište telefona, s naglaskom na uređaje visoke klase. No, isto tako je rekao da će se to dogoditi “kada dođe pravi trenutak.” Takođe, u tom hipotetičkom scenariju, HTC bi se fokusirao na bogatija tržišta, umesto na tržišta u razvoju, menjajući postojeću marketinšku strategiju.

Yves Maitres je otišao i korak dalje i jasno naveo razlog zašto je HTC toliko zaostao za ostatkom industrije pametnih telefona. Prema njegovim rečima, ova kompanija koja je nekada bila pionir modernih tehnologija u toj oblasti, je prestala da ulaže u istraživanje i razvoj odavno. Umesto toga, HTC se fokusirao na VR tržište. U međuvremenu, Samsung, Huawei i ostali konkurenti su veoma puno investirali i rezultati se vide, dok su pristupačni “kineski” telefoni prosto pojeli srednji i niži segment tržišta.

Hoće li se HTC vratiti? Mi se nadamo da hoće, jer je reč o pioniru tržišta pametnih telefona, kao i o kompaniji koja je oduvek gajila sopstveni, specifičan pristup kada je reč o telefonima.

