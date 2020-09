Huawei će u narednih pet godina uložiti 1,5 milijardi dolara u programere

Kompanija Huawei na konferenciji HUAWEI CONNECT 2020 predstavila je platformu veštačke inteligencije za omogućavanje ModelArts-a 3.0, kao i niz razvojnih paketa za više od 1,8 miliona programera. Tokom konferencije, predstavnici kompanije su istakli da će u narednih pet godina uložiti 1,5 milijardi dolara u njihove programere te da su u cilju podrške razvoja mladih IT talenata ostvarili saradnju sa 72 univerziteta iz ove oblasti kako bi uspostavili Inteligentnu fondaciju.

Huawei Cloud – platforma za novu eru

Istaknuto je da Huawei nudi dve glavne platforme za distribuciju aplikacija: HUAWEI CLOUD Marketplace i Huawei AppGallery, koje omogućavaju brz dolazak do potencijalnih korisnika širom sveta i nude programe poslovne podrške. U prvoj fazi, HUAWEI CLOUD SaaS program podržaće 1.000 SaaS aplikacija i ponudiće cloud resurse u vrednosti do 200.000 juana po aplikaciji. HUAEWI CLOUD HMS Ecosystem program podržava 1.500 HMS aplikacija sa cloud resursima u vrednosti od 500 miliona juana. Svaka aplikacija koja je spremna za tržište i ispunjava uslove, dobiće besplatnu promociju u vrednosti do 1,2 miliona juana.

Programeri koji razvijaju aplikacije opremljeni su znanjima i veštinama za kodiranje. Međutim, od sada ljudi koji ne znaju da kodiraju mogu to da nauče uz HUAWEI CLOUD koji nudi platformu po imenu ROMA AppCube. Ona im pruža priliku da kreiraju aplikacije upotrebom veoma jednostavnih alata.

HUAWEI CLOUD nudi tri vrste usluga za omogućavanje tehnologija: veštačke inteligencije, aplikacija i podataka. ModelArts, razvojna platforma veštačke inteligencije kompanije HUAWEI CLOUD, nudi više od 300 modela znanja u industriji. ROMA, okvir za omogućavanje aplikacija, razvio je više od 2.000 industrijskih aplikativnih sredstava. DAYU, okvir za omogućavanje podataka, lansirao je preko 200 uobičajenih modela podataka.

Tokom online samita HUAWEI CONNECT, doktor Žu Kiuguo, osnivač i izvršni direktor kompanije DeepRobotics, predstavio je njihov projekat koji je iskoristio ModelArts i Atlas 200DK za obuku inteligentnog četvoronožnog robota pod nazivom „Juejing“. Ovaj robot je idealan izbor za inteligentne preglede fabrika. Ovaj robot, baziran na interaktivnoj analizi zasnovanoj na grafikonima znanja, pojačanom učenju, dinamičnom donošenju odluka i sinergiji cloud-a, može da ima osećaj za svoje okruženje u realnom vremenu, inteligentno planira rute i preduzima odgovarajuće mere za zaštitu industrijskih parkova.

HUAWEI CLOUD ModelArts takođe pomaže naučnoistraživačkim institucijama u istraživanju nauke o mozgu. Tokom istog samita, dr Du Ksufei, direktor istraživačkog centra Mesoconnectome, Centar za izvrsnost u nauci o mozgu i inteligentnoj tehnologiji, ogranak Kineske akademije nauka (CAS), govorio je o tome kako su koristili ModelArts za mapiranje kompletnog seta neurona i sinaptičkih veza u mozgu larvi, zebri i riba, tako da možemo bolje da razumemo inteligenciju inspirisanu mozgom. ModelArts može automatski da prati i rekonstruiše neurone sa tačnošću do 95 odsto i stopom opoziva. Teoretski, sa izuzetno velikim klasterima i velikom distribuiranom obukom ModelArts-a, ukupno vreme potrebno za rekonstrukciju može se smanjiti sa 125 čovekovih godina na samo 10 dana.

Preko milijardu juana na godišnjem nivou

Godišnji obim transakcija tržišta HUAWEI CLOUD već je premašio milijardu juana, obradio je 100.000 porudžbina i ima 30 partnera sa više od 10 miliona juana od prodaje. Postoji više od 1.000 partnera kompjuterskih tehnologija, a više od 3.000 rešenja je sertifikovano za kompatibilnost na HUAWEI CLOUD-u. Infrastrukturni softver kompjuterskih tehnologija poput openEuler-a, openGauss-a, openLooKeng-a i okvira veštačke inteligencije MindSpore-a, će biti dostupni. HUAWIE CLOUD nudi vše od 210 usluga i rešenja koja zadovoljavaju potrebe globalnih kupaca, a 1,5 miliona programera koristi njihove benefite.

Programeri kao pokretačka snaga inteligentne nadogradnje

U 2016. godini bilo je 25.000 programera koji su radili na cloud-u i kompjuterskim tehnologijama. Danas je taj broj porastao na neverovatnih 1,8 miliona, što je 70 puta više. Huawei je 2019. godine pokrenuo Huawei Developer Program 2.0 i u narednih pet godina planira da uloži 1,5 milijardi dolara u ove programere.

