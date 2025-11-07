Huawei FreeBuds 7i: moćne performanse u kompaktnom pakovanju

Huawei nastavlja da pomera granice na tržištu bežičnih slušalica, a najnovije Huawei FreeBuds 7i slušalice donose izvrstan balans između zvuka, udobnosti i pametnih funkcija. Nakon višednevnog testiranja, možemo da kažemo da je Huawei uspeo da zadrži svoj prepoznatljiv kvalitet, ali i da uvede nekoliko iznenađenja koja menjaju iskustvo korišćenja.

Udobnost dizajnirana da traje

Odmah po otvaranju kutije jasno je da su Huawei FreeBuds 7i osmišljene sa fokusom na detalje. Kompaktna futrola staje u dlan, ima svilenkast osećaj pod prstima i odiše kvalitetom, a bela boja ostavlja utisak elegancije i čistoće. Same slušalice su izuzetno lagane, sa drškama koje se dobro uklapaju u uho, dok četiri veličine silikonskih nastavka omogućavaju dugotrajno nošenje bez zamora. Testirali smo ih u realnim uslovima, na poslu i u pokretu, i pokazale su zavidan nivo stabilnosti i komfora. Uz to, zahvaljujući otpornosti na vodu i prašinu, bez problema su podnele i laganu kišu, što ih čini pouzdanim saputnikom u svim situacijama.

Aktivno poništavanje buke koje reaguje u trenutku (ANC 4.0)

Huawei je i ovde napravio ozbiljan iskorak uz novi ANC 4.0 sistem koji koristi tri mikrofona i otvor za balans pritiska od 8 mm², što rezultira poništavanjem buke do 28 dB. U praksi smo se uverili da buka saobraćaja i gužve u kafiću gotovo nestaje, a muzika ostaje kristalno jasna. Kašnjenje pri aktivaciji poništavanja buke je gotovo neprimetno, specifikacije obećavaju smanjenje od 50%, a naš test potvrđuje da prelazak između režima zaista deluje trenutno.

Personalizovan zvuk, Huawei FreeBuds 7i u punom sjaju

U srcu svake slušalice nalazi se 11-milimetarski četvoromagnetni dinamički drajver, koji donosi bogat i čist zvuk. Tokom testiranja smo slušali razne žanrove od klasične muzike do elektronike i utisak je da Huawei FreeBuds 7i slušalice nude uravnotežen ton sa izraženim vokalima i kontrolisanim basom. Huawei AI Life aplikacija omogućava fino podešavanje kroz 10 EQ opsega, pa smo brzo prilagodili zvuk svom ukusu i preferencijama. Posebno nas je impresionirao 360° prostorni zvuk koji prati pokrete glave, što je funkcija koja donosi osećaj da ste u samom centru zvuka.

Jasni i stabilni pozivi u svakoj situaciji

Huawei FreeBuds 7i su nas uverile u svoj kvalitete tokom telefonskih razgovora. Mikrofoni sa koštanom provodljivošću i AI algoritmi za uklanjanje buke odlično filtriraju pozadinske zvuke, sagovornici su nas čuli jasno čak i tokom razgovora po vetrovitom vremenu. Testirali smo ih u bučnoj gradskoj sredini i u kancelariji, a kvalitet poziva je bio stabilan i bez izobličenja glasa.

Multitasking bez prepreka

Kao i kod prethodnih Huawei modela, kontrole su jednostavne: dupli i trostruki dodir ili prevlačenje prstom. Zanimljivo je što sada možete da odgovorite na poziv jednostavnim klimanjem glavom, što smo i probali i radi bez greške. Huawei FreeBuds 7i podržavaju istovremeno povezivanje sa dva uređaja, što znači da možete gledati film na tabletu i odmah odgovoriti na poziv sa telefona, bez potrebe za ponovnim uparivanjem. Podrška za Android i iOS je potpuna, uz jednostavno inicijalno povezivanje preko pop-up prozora.

Pouzdana baterija i praktično punjenje

Rezultati su pokazali da se baterija ponaša gotovo identično kao u specifikacijama, oko 8 sati slušanja sa isključenim potiskivanjem buke i oko 5 sati sa uključenim. Futrola obezbeđuje dodatna punjenja za ukupno do 35 sati rada. Brzo punjenje je još jedan plus, za desetak minuta u futroli dobija se oko četiri sata reprodukcije, dok je punjenje same futrole preko USB-C kabla potrebno otprilike jedan sat.

Posle probe, jasno je da su Huawei FreeBuds 7i jedan od najkompletnijih modela među bežičnim slušalicama. Donose kvalitetan i bogat zvuk, vrhunske ANC funkcije, odličnu udobnost, bateriju koja traje i bogat set pametnih funkcija. Ako tražite slušalice koje jednako dobro izgledaju i zvuče, a uz to nude stabilnu konekciju, Huawei FreeBuds 7i su izbor koji vas neće razočarati.