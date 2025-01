Huawei Freebuds Pro 4: Dobar zvuk i još ponešto

Pro modeli Freebuds serije kompanije Huawei su vrh ponude kineskog giganta u domenu TWS (True Wireless Stereo) bubica. Stigla je četvrta generacija, s brojnim unapređenjima ne samo u domenu kvaliteta zvuka.

Spisak mogućnosti i unapređenja je prilično dugačak, ali veoma prijatno iznenađenje zatičemo već po otvaranju kutije. Naime, Freebuds Pro 4 bubice se isporučuju s dva seta vrhova za uvo: jedan klasičan silikonski i jedan od memorijske pene, koja je uvek nešto tvrđa od običnih silikonskih završetaka. Budući da je udobnost jedan od glavnih kriterijuma za dobro iskustvo s bežičnim bubicama, kao i da je individualnih ukusa i objektivnih karakteristika ušne školjke mnogo, divno je videti da se Huawei odlučio na ovakav potez. Kupac može mirno da bira šta želi da koristi i da isprobava da li mu i koliko nešto prija, a da pri tome bude uveren da će naći pravu kombinaciju za sebe.

Same slušalice dolaze u klasičnoj kutiji dopadljivog dizajna i za njihovo korišćenje (ni)je potrebna odgovarajuća aplikacija. Naime, njih je lako povezati i koristiti u osnovnim režimima, ali za fino podešavanje je ipak poželjno koristiti AI Life aplikaciju. Na raspolaganju su kontrole transparentnih režima i režima poništavanja buke, kao i ekvilajzeri. Awareness režim rada koji propušta buku nudi Voice opciju, koja dodatno omogućava bolje propuštanje glasova iz okruženja. Opcije poništavanja buke nude Dynamic, Cozy, General i Ultra režime rada, koji imaju vrlo fleksibilan raspon, tako da korisnik može da prilagodi iskustvo svom ukusu i želji daleko više nego na drugim uređajima koji obično nude opciju uključeno-isključeno.

Iza ovoga stoje novi mikrofoni s novim pozicioniranjem koji uspevaju da ostvare nove nivoe potisnute buke: Huawei ističe da su Freebuds Pro 4 slušalice u stanju da potisnu buku do čak 100 dB, što nam deluje nestvarno. U praksi, to znači da bi se buka u prvom redu velikog koncerta pretvorila u oazu tišine. Nismo baš uspeli da isprobamo toliki nivo buke, ali možemo da posvedočimo da potiskivanje buke zaista radi odlično – pod uslovom da lepo namestite inicijalna podešavanja i dobro prilagodite vrhove za bubice obliku svojih ušnih školjki.

Ipak, glavna stvar kod ovih bubica jeste kvalitet zvuka. Tehnička priča iza Freebuds Pro 4 bubica je impresivna. U bubici mase svega 5,8 grama je spakovana fantastična tehnologija, uključujući dual-drajver konfiguraciju sa quad-magnet 11-mm drajverima. Kvalitet zvuka je odličan i može se konstatovati da je Hauwei obavio odličan posao. Kao i brojni proizvođači koji ne potiču iz audio-segmenta, Huawei voli da naglasi bas na svojim bubicama, jer valjda rukovodioci misle da ljudi zaista slušaju repere, devojke i momke Paf Didi stvorenja ili gospodina Tejlora Svifta po ceo dan. No, to se lako može dodatno prilagoditi putem aplikacije i dobiti istinski neutralan zvuk u kome se može uživati, bez obzira na to da li slušate prave ili komercijalne muzičke žanrove.

FreeBuds Pro 4 slušalice mogu da prioritizuju kvalitet zvuka ili konekciju, a u stanju su da podrže izuzetno visok bitrejt. Naravno, viši bitrejt znači i nešto kraće trajanje baterije, ali vrlo rado ćemo žrtvovati koji sat teoretske autonomije za uživanje u FLAC-ovima. I tu dolazimo do stavke koja zvuči veoma lepo na papiru, ali u praksi… Naime, slušalice teoretski podržavaju novi Bluetooth audio-kodek L2HC 4.0, i u stanju su da ostvare bitrejt od čak 2,3 Mbit/s, što deluje nestvarno za Bluetooth slušalice. No, postoji začkoljica – samo kada su uparene s Huawei uređajima, odnosno Huawei telefonima. Mi smo ovo probali na Mate X6 smartfonu, a obrazloženje je da je Huawei implementirao dodatne antene kako bi podržao toliki protok. Kada povezujete bubice s drugim telefonima, dobijate maksimalan protok od 990 Kbps – što je i dalje dosta, ali ipak jeste iza nominalno najraskošnije opcije koja je zaključana na Huawei telefonima. Ukoliko ste Android korisnik, tu je odlični LDAC, a ako imate tu nesreću da ste korisnik jabučastih telefona, bićete ograničeni na AAC, za koji vam verovatno tvrde da je najbolji kodek na svetu.

Baterija je kapaciteta 55 mAh u svakoj bubici, dok kutija donosi 510 mAh za dodatna punjenja. Baterija traje od 4,5 do 7 sati po punjenju, u zavisnosti od toga kako i za šta koristite bubice, odnosno aktivnih režima rada. Možemo da konstatujemo da smo u praksi imali vrlo slična vremena, s možda do pola sata razlike u odnosu na teoretske vrednosti.

Freebuds Pro 4 bubice su odličan proizvod, koji se može pohvaliti i preporučiti svima, uključujući i audiofile. Imaju nekoliko odličnih karakteristika, poput duge autonomije, odličnog i raznovrsnog potiskivanja buke, ali i veoma dobrog opšteg kvaliteta zvuka. Ipak, mora se reći da se to i očekuje od bubica koje ovoliko koštaju i svrstavaju ih u direktne rivale kompanija kao što su Sennheiser ili Sony. Malo im fali da budu savršene i šteta je što u njihovim maksimalnim performansama ne mogu da uživaju oni koji ne koriste Huawei telefone.

