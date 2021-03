Huawei gedžeti za udobniji život

Stiže proleće, a s njim i lepo vreme koje karakteriše okupanost okoline sunčevim zracima. Bez obzira da li ste sportski nastrojena osoba koja jedva čeka da izleti na trening, ili pak uživate u dugim šetnjama, nesporno je da je način na koji danas uživamo u svojim uređajima radikalno drugačiji u odnosu na pre samo nekoliko godina.

Šta se promenilo? Pre svega, žice su praktično izbačene iz naših gedžeta gde god je to bilo moguće. Bežična era, Bluetooth slušalice, satovi koji komuniciraju direktno s pametnim telefonom, sve to je doprinelo eliminisanju žica i bilo kakvih briga vezanih za njih. Možda smo to malo zamenili anksioznošću vezanom za baterije, ali telefoni, pametni satovi i slušalice koje danas koristimo sve više briljiraju na polju autonomije.

Praktično i komunikativno

Moderni gedžeti su pre svega praktični. Nemaju gomilu žica, niti propratnih aparata i nakačenih stvari koje vuku sa sobom. Isto tako, karakteristika im je da su “pametni”, odnosno da komuniciraju među sobom. Tako smo danas u stanju da vidimo izveštaje koji su plod konstantne razmene velikog broja podataka. Pogledajmo samo jedan pametni sat i šta sve on prati – otkucaje srca, kvalitet sna, nivo zasićenosti krvi kiseonikom i još mnogo toga, što prosleđuje telefonu, odnosno instaliranoj aplikaciji u kojoj onda korisnik može pregledati detaljne izveštaje, uveravajući se u kvalitet svog sna ili prosto motreći na zdravstvene parametre.

Isto tako, veoma je praktično koristiti bežične slušalice s mikrofonom, koje olakšavaju komunikaciju u svakom pogledu. Ukoliko radite od kuće, i potrebno vam je nešto što bi vas pratilo u svakodnevnim sastancima sa kolegama, odlično znate koliko ovakve slušalice znače u svakodnevnoj praksi, ali i ukoliko ih koristite za zabavu, ponovo ste svesni njihovih praktičnih vrednosti. Samo ih izvadite iz kutije, stavite u uši, ne vodeći računa o nikakvim kablovima, telefon ne morate ni nositi sa sobom već ga možete ostaviti u drugoj sobi i slično.

Podjednako je vredno što danas mnoge Bluetooth slušalice mogu da komuniciraju sa više uređaja istovremeno. Tako možete da povežete slušalice s telefonom i pametnim satom. Današnji pametni satovi više klase imaju dovoljno interne memorije da u njih smestite veliki broj pesama (uglavnom 4 GB, od čega korisniku obično bude dostupno nešto ispod 3 GB). Tako se možete zaputiti napolje jednostavno noseći svoj pametni sat na ruci i tanke, male slušalice kojima baterija traje po 6-10 sati.

Tako povezana kombinacija sata i bežičnih slušalica može itekako da posluži prilikom odlaska u šetnju ili treninga u teretani. Nema nikakvih žica, niti ste ograničeni njihovom dužinom, nema obaveza da telefon bude sa vama, već prosto možete da obavljate fizičke aktivnosti u kombinaciji sa omiljenom muzikom, koja svakako pomaže u tome. Dodamo li na to da pametni satovi nude pregršt opcija za vežbanje i treninge, dobijamo praktično savršenu podsticaju kombinaciju koja korisnika podstiče na aktivnost, što u krajnjoj instanci rezultuje zdravijim životom. Još kada slušalice podržavaju izolaciju od spoljne buke, eto pravog zen okruženja.

Primer ekosistema

Odlična kombinacija koja bi mogla da ispuni gore opisano bi bili Huawei telefoni, pametni satovi i TWS (true wireless surround) bubice. Uređaji koji su tako međusobno povezani ispunjavaju sve što smo spominjali s najvišim ocenama, a pošto se baziraju na hardveru i softveru istog proizvođača, nude sve mogućnosti koje možda ne bi bile dostupne ukoliko bi se tu “umešao” neki drugi proizvođač. Recimo, nisu sve mogućnosti Apple bežičnih slušalica dostupne na Android telefonima, a možete kupiti i jabučasti pametni sat čija baterija pak neće izdržati ni celi dan, pa samim tim nije baš pouzdan izbor za večernju šetnju.

Na primer, uvek bismo mogli da preporučimo Huawei Mate 40 Pro ili P40 Lite (zavisno od budžeta) kao telefon, Huawei GT2 Pro pametni sat kome baterija traje i do dve nedelje i Huawei Freebuds Pro slušalice kao kombinaciju koja odlično funkcioniše. Ovi uređaji su podržani Huawei AI Life i Health aplikacijama, koje međusobno sarađuju i dele bliže informacije o uređajima, donoseći bolji i dublji uvid u podatke koje svakodnevno prikupljaju. Sve gore opisane varijante upotrebe oni zadovoljavaju na odličan način.

S druge strane, uskoro se na tržištu očekuju nove Huawei FreeBuds 4i i zauzeće cenovni okvir koji su držale prošlogodišnje Freebuds 3i slušalice, uz još bolji i napredniji zvuk. Štaviše, prvi strani testovi potvrđuju da Huawei Freebuds 4i slušalice zapravo predstavljaju odličan izbor, sa 10-mm drajverima koji donose odličan zvuk, 10-časovnom baterijom (ukupno 22 sata sa kutijom za punjenje), dobrom izolacijom buke, kako aktivnom, tako i pasivnom, te IP54 sertifikatom otpornosti na vodu i prašinu koja će garantovati da puno znoja prilikom trčanja i teretane, ili iznenadna prolećna kiša ni najmanje neće nauditi prilikom upotrebe.

Izbor je, kao i uvek, na vama…

Podelite s prijateljima

Tweet