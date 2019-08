Huawei i dalje drugi proizvođač telefona, uprkos američkim sankcijama

Kineska kompanija uspela je da poveća prodaju telefona bez obzira na to što je globalno tržište u opadanju, ali i uprkos američkim sankcijama koje su na snazi protiv nje već nekoliko meseci. Huawei je zadržao drugu poziciju, odmah nakon Samsung-a, dok se na trećem mestu i dalje nalazi Apple. Četvrto i peto mesto pripadaju Xiaomi-ju i Oppo-u.

Prema istraživanju koje je sprovela analitičarska kuća Strategy Analitics, globalna prodaja telefona je u periodu od aprila do juna opala za 2.6 odsto (341 milion prodatih telefona). U tom periodu Samsung je povećao udeo na tržištu na 22 procenta, pri čemu je najveći doprinos tom rastu ostvaren u srednjem segmentu. Huawei je uspeo da zadrži 17 odsto tržišta, a Apple 11 odsto.

Interesantno je da je na godišnjem nivou, Huawei uspeo da podigne svoj udeo na tržištu za čak 8 odsto, uprkos tome što je poslednjih meseci pod oštrim američkim sankcijama. Tome je doprineo ogroman rast prodaje u Kini, dok je u Evropi i ostatku sveta prodaja u blagom padu.

Objašnjenje za to je što u ovom kvartalu Huawei nije u potpunosti osetio efekte sankcija, pa se to nije previše odrazilo na njihovu prodaju, ali će verovatno u narednom periodu to da se promeni.

Iz iste kompanije stiže i procena da je Apple u ovom kvartalu iskusio pad prodaje iPhone-a od osam procenata. Napomenuto je i da je ova kompanija nakon prilagođavanja cena uspela je da stabilizuje svoje pozicije u Kini, kao i na drugim tržištima (prvenstveno u Indiji) gde je previsoka cena predstavljala najveću prepreku za kupovinu.

Izvor: Gadget 360

Podelite s prijateljima

Tweet