Huawei-jev prvi 5G telefon stiže na odabrana tržišta do kraja jula 2019.

Prvi 5G telefon kompanije Huawei, Mate 20 X 5G, stiže na odabrana tržišta do kraja jula, uprkos kontinuiranoj neizvesnosti oko budućnosti kompanije Huawei kao proizvođača Android uređaja. Kineski državni Global Times izveštava da će telefon biti pušten u prodaju u Kini 26. jula, dok VentureBeat primećuje da je telefon trenutno dostupan za naručivanje s italijanskog sajta Amazona sa datumom objavljivanja 22. jul, a biće dostupan u UAE 12. jula.

Huawei Mate 20 X 5G je veoma sličan postojećem Mate 20 X eksterno, sa istim 7,2-inčnim ekranom i sa tri zadnje kamere. Međutim, njegove unutrašnje komponente su malo unapređene da bi zadovoljile zahteve 5G Balong 5000 modema. Najviše se ističe da je baterija povećana sa 4.200 mAh na 5.000 mAh, RAM je povećan sa 6 GB na 8 GB, a prostor za skladištenje je povećan sa 128 GB na 256 GB.

U drugim zemljama lansiranje prvog Huawei 5G uređaja je neizvesnije zahvaljujući kontinuiranom prisustvu kompanije na američkoj crnoj listi, što je dovelo do toga da Google obustavi svoju Android licencu. U Velikoj Britaniji, Huawei je prvobitno nameravao da ga lansira u junu, ali je telefon kasnije ispao iz 5G lansiranja i kod EE-a i kod Vodafone-a.

Postoje naznake da bi Trampova vlada mogla da popusti i ublaži ograničenja za Huawei, ali još uvek postoje pitanja o tome kako će to uticati na buduće telefone. Zasad, američki zvaničnici su rekli da će Huawei ostati na crnoj listi, ali da će izdavati licence i dozvoliti američkim kompanijama da trguju sa Huawei-jem „tamo gde ne postoji opasnost za nacionalnu sigurnost SAD-a.“ Međutim, trenutno je nejasno kakav će to uticaj to imati na Huawei-evu upotrebu Android i ARM čipseta, na primer.

