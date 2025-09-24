Huawei najavljuje novu AI infrastrukturu

Tehnološki gigant Huawei predstavio je novu veštačku infrastrukturu koja ima za cilj da pomogne u povećanju računarske snage i omogući kompaniji da se bolje takmiči sa rivalskim proizvođačem čipova Nvidiom.

Na glavnom izlaganju na svojoj konferenciji Huawei Connect najavio je novu SuperPoD Interkonekt tehnologiju koja može da poveže do 15.000 grafičkih kartica, uključujući Huaweieve Ascend AI čipove, kako bi se povećala računarska snaga.

Čini se da je ova tehnologija konkurent Nvidijinoj NVLink infrastrukturi, koja olakšava komunikaciju velikom brzinom između AI čipova.

Tehnologija poput ove je ključna za Huawei da bi se bolje takmičio sa poluprovodnicima poput Nvidijinih. Iako su Huaweievi AI čipovi slabiji od Nvidijinih, mogućnost njihovog grupisanja će dati korisnicima pristup većoj računarskoj snazi, koja je potrebna za obuku i skaliranje AI sistema.

Ova vest dolazi samo dan nakon što je Kina zabranila domaćim tehnološkim kompanijama da kupuju Nvidijin hardver, uključujući Nvidijine RTX Pro 600D servere posebno dizajnirane za tržište u Kini.

Izvor: TechCrunch