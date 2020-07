Huawei P40 Pro Plus u prodaji

Od ponedeljka, 6. jula, u slobodnoj prodaji možete pronaći najmoćnijeg predstavnika Huawei P40 serije – Huawei P40 Pro +!

Prednja i zadnje kamere

Petostruki sistem Leica kamera koji se nalazi na ovom telefonu omogućiće vam da stvarate fotografije i video zapise gotovo profesionalnog kvaliteta. Na raspolaganju su vam glavna kamera od 50 MP, ultra širokougaona kamera od 40 MP koja vam nudi razne opcije kao što su: Ultra Slow-motion video, 4K Time lapse video, Telephoto video… Tu je i 3D Depth Sensing kamera, za kreiranje bokeh efekata, a glavna zvezda je definitivno sočivo koje nudi opciju 100x maksimalnog zumiranja.

Ljubitelji selfija uživaće uz prednju kameru od 32 MP, sa opcijama autofokusa i IR kamerom za merenje dubine polja. Više ne morate da razmišljate ni o ambijentu prilikom pravljenja selfija jer je pametna optimizacija osvetljenja, boje i teksture kože unapređenija nego ikada.

Baterija, procesor i Multiscreen Collaboration

Huawei P40 Pro + dolazi sa baterijom od 4200 mAh, ali i SuperCharge punjačem od čak 40W u bežičnoj i klasičnoj varijanti. Pored ovih mogućnosti, u prodaji možete pronaći i bežični punjač za kola od 27W, a telefon podržava i obrnuto bežično punjenje.

Kao i P40 i P40 Pro telefone, Huawei P40 Pro + pokreće procesor Kirin 990 5G čipset, koji je zaslužan za moćne performanse telefona, kvalitetnu grafiku, brz odziv ekrana i mnoge druge funkcije.

Tu je i Huawei Share, uz koji na P40 Pro + možete aktivirati jednu od najpopularnijih opcija na novim Huawei uređajima – Multiscreen Collaboration. Ova opcija vam omogućava da lako odgovorite na video ili audio pozive direktno kroz računar ili tablet, odnosno da na ekranu dugog uređaja obavljate funkcije koje biste obavljali preko telefona. Huawei P40 Pro Plus dostupan u dve boje – Ceramic Black i Ceramic White.

Huawei foto konkurs

Trenutno je u toku takmičenje za fotografe čiji je organizator upravo Huawei. Kompanija organizuje Next-Image Awards takmičenje za koje se možete prijaviti na ovom linku. Tu možete postaviti fotografije i tako se prijaviti za sledeće kategorije: Blizu daleko (Near Far), Lica (Faces), Laku noć (Good Night), Zdravo, živote! (Hello, life!) i Pripovedač (Storyteller). Huawei Next-Image Awards 2020 podeljen je u dve faze – lokalnu i globalnu. Pet pobednika iz Srbije, koji će osvojiti vredne nagrade, plasira se dalje, na globalni deo takmičenja.

