Huawei ponovo vodi na globalnom tržištu nosivih uređaja

Huawei ne usporava u potrazi za inovacijama. Tehnološki gigant je najavio globalno inovativno lansiranje proizvoda 19. septembra u Parizu sa temom „Ride The Wind“. Kao pionir u industriji potrošačke elektronike, Huawei će predstaviti novu generaciju nosivih uređaja iz Huawei Watch GT 6 serije koja donosi unapređeno iskustvo sportova na otvorenom i praćenja zdravlja za korisnike širom sveta. Istovremeno, očekuje se i dugo najavljivano predstavljanje pametnih telefona i tableta, čime Huawei dodatno potvrđuje svoje mogućnosti u domenu pametnih uređaja.

Kompanija Huawei zauzela prvo mesto na globalnom tržištu nosivih uređaja

Huawei je u drugom kvartalu 2025. zauzeo prvo mesto na globalnom tržištu nosivih uređaja sa tržišnim udelom od 20,2%, što je drugi uzastopni kvartal kako kompanija drži lidersku poziciju, prema podacima IDC-a. Nosivi uređaji kompanije Huawei prepoznati su po modernom dizajnu, naprednim zdravstvenim i fitnes funkcijama i inovativnim pametnim iskustvima. U ponudi su modeli poput kompaktne ali moćne Huawei Watch Fit 4 serije, Huawei Watch GT 5 serija sa TruSense sistemom, Huawei Watch 5 serija sa novim režimima baterije, Huawei Watch Ultimate serija sa naprednim sportskim režimima i Huawei Watch D2, pametni sat za sveobuhvatno praćenje zdravstvenih parametara. Na predstojećem događaju u Parizu, pored Huawei Watch GT 6 serija, biće predstavljeni i Huawei Watch Ultimate 2 i Huawei Watch D2.

Sledeća generacija sportske nauke

Poznata po legendarnoj bateriji od 14 dana i sveobuhvatnim sportskim funkcijama, Huawei Watch GT serija sada još pomera granice. Najnoviji model donosi revolucionarna unapređenja u izdržljivosti i profesionalnim sportskim mogućnostima na otvorenom.

Pored osnovnih podataka o fitnesu poput otkucaja srca, kalorija i efekata treninga, njegov Sunflower Positioning System omogućava precizno GPS praćenje, podatke o distanci i tempu, unapređujući iskustvo sportova na otvorenom.

Podržan sa više od deset globalnih R&D centara i tri sportsko-zdravstvene laboratorije, Huawei nastavlja da pomera granice u oblasti sportske i zdravstvene tehnologije. Trenutno, kompanija poseduje skoro 1.000 patenata u oblasti pametnih nosivih uređaja. Njegov poznati TruSense™ sistem, donosi brže, preciznije i sveobuhvatnije mogućnosti za sportsko i zdravstveno praćenje, nudeći snažnu tehničku podršku korisnicima u različitim scenarijima. Huawei nosivi uređaji spajaju inovativnu tehnologiju i modne estetike, podržavajući više od 100 sportskih režima – od aktivnosti na otvorenom do vežbi u zatvorenom prostoru.

Sledeća generacija produktivnosti

Huawei tableti takođe su osvojili korisnike zahvaljujući inovativnoj PaperMatte Display tehnologiji, alatima za povećanje produktivnosti i vrhunskim performansama. PaperMatte serija učinila je gledanje i čitanje udobnijim, M-Pencil je olakšao digitalno pisanje i crtanje, dok aplikacije poput GoPaint i Huawei Notes otvaraju nove mogućnosti digitalnog stvaranja. Na narednom događaju tableti će doneti unapređenja kako PaperMatte displeja, tako i olovke, uz lansiranje globalne inicijative Huawei GoPaint Worldwide Creating Activity, koja će inspirisati novu generaciju stvaralaca da dostignu još veće visine.

Pridružite se sledećoj generaciji inovacija

Svi novi Huawei proizvodi uskoro će biti dostupni na evropskim tržištima, oduševljavajući korisnike rešenjima i funkcijama koje unapređuju aktivni stil života i svakodnevni rad. Više informacija o dostupnosti novih proizvoda će se saznati nakon događaja u Parizu 19. septembra 2025.