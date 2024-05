Huawei Pura 70 Pro: Radost za puriste

Huawei donosi naslednike popularnih P serija pod novim imenom – Pura. Pred nama je Huawei Pura 70 Pro, telefon koji može da se podiči mnogo čime

Prošlogodišnji P60 Pro nam se veoma dopao i bili smo uvereni da je kineski gigant na dobrom putu te da će nastaviti da ubuduće donosi vrhunske telefone. Ne samo da je Huawei uspeo da predstavi telefone van matičnog tržišta već je doneo čak tri telefona nove P, pardon, Pura serije – Pura 70, Pura 70 Pro i Pura 70 Ultra postali su dostupni u našoj zemlji. Na naš test došao je model sa sufiksom Pro.

Preko trnja do zvezda

Na samom početku moramo da kažemo da smo impresionirani nivoom tehnološkog ostvarenja čiji je plod Pura 70 serija. Napraviti sopstveni procesor je gigantski posao, a svako integrisano kolo, interkonekcija, pločica, čip, modem, sve što je u njemu pokriveno je hiljadama patenata i tehnoloških rešenja koja, verovalo se, i nemaju pravu zamenu. Huawei je uspeo da u veoma kratkom roku napravi sopstveni Kirin 9010 procesor, koji je debitovao u prošlogodišnjem Mate modelu (dostupnom samo u Kini), a ove godine dolazi na međunarodna tržišta baš u Pura 70 seriji. Kada to iskombinujemo s velikim naporima u pogledu kreiranja sopstvenog softvera (EMUI OS) i prodavnice aplikacija (AppGallery), ne možemo a da ne konstatujemo da se radi o džinovskim naporima koje je gotovo nemoguće izvesti. Gotovo. Ali kada ste suočeni s nepravednim i ničim neizazvanim sankcijama agresivne soldateske…

Budući korisnici treba da budu svesni određenih stvari kada se odlučuju za ovaj telefon. Njegove performanse nisu sasvim na nivou najnovijih Snapdragon čipova, ali će telefon i te kako raditi veoma brzo. Treba imati u vidu da internacionalne verzije (uključujući i našu) neće podržavati 5G, već maksimalno 4G veze. Veoma će pogodovati onima koji su se „razveli” od Google-a ili imaju takvu nameru, iako i dalje postoje metode za instaliranje Google servisa. Najzad, tu su i poklonici kompanije Huawei i njenog visokog kvaliteta izrade, na šta su navikli u brojnim generacijama mobilnih uređaja koje je kineski gigant kreirao. Ukoliko spadate u neku od ovih grupa (ili više njih), Pura 70 Pro je praktično idealan uređaj za vas, posebno s drastičnim unapređenjima Huawei AppGallery-ja i dostupnih aplikacija.

Telefon je izuzetno lep i veoma kvalitetno izrađen. Od momenta kada ga uzmete u ruke, jasno je da se radi o kvalitetnom uređaju, uz to veoma atraktivno dizajniranom. Pura 70 Pro je svuda zaobljena – interesantno je da sam ekran nije previše zaobljen, ali ivice definitivno jesu, u kombinaciji s veoma tankim okvirima. OLED 120 Hz ekran dijagonale 6,8-inča zaštićen je veoma čvrstim i otpornim Kunlun Glass 2 staklom. Ćoškovi su izrazito zaobljeni, pa telefon može da se podiči jedinstvenim dizajnom. S druge strane, veoma je lako ispustiti ga, i o tome treba voditi računa jer prosto klizi iz ruke. Srećom, u pakovanju se nalazi i zaštitna maska koja to sprečava. Poleđinu cele serije karakteriše trougaoni modul kamera i to je korak nazad u odnosu na prelepi P60 Pro, iako Huawei puno pažnje poklanja upravo ovom segmentu telefona. Istakli bismo fantastične stereo-zvučnike, kao i IP68 zaštitu od prašine i tekućina. Pura 70 Pro nastavlja dobru tradiciju IR podrške, pa ga tako veoma lako možete pretvoriti u univerzalni daljinac za kućne uređaje.

Hardverski gledano, bazira se na pomenutom 7-nm Kirin 9010 čipu, osmojezgarnom rešenju koje donosi veoma dobre performanse i autonomiju, ali treba imati na umu da se pun potencijal očekuje tek u narednim generacijama kako minijaturizacija tranzistora bude dostizala aktuelni nivo najvećih rivala. Pura 70 Pro dolazi sa 12 GB RAM-a i 512 GB prostora za skladištenje, bez memorijskog slota. Pokreće EMUI 14.2 operativni sistem, koji će svako ko je ikada koristio bilo koji Huawei telefon lako prepoznati i brzo se u njemu snaći. Sistem radi veoma brzo i odzivno.

EMUI 14.2 operativni sistem

Google: Može, a i ne mora

Znamo šta vas zanima – da li je i kako moguće instalirati Google servise na telefon. Da, moguće je. Ipak, da naglasimo da je spektar podržanih aplikacija na AppGallery-ju zaista impozantan i tu ćete pronaći gotovo sve što i inače koristite na Android telefonima, od bankarskih aplikacija, preko multimedijalnih i zabavnih aplikacija do najpopularnijih društvenih mreža i igara. Čak ćete pronaći i Google aplikacije, prilikom čijeg preuzimanja treba da potvrdite i preuzimanje plug-in dodataka. Ovo je omogućeno zahvaljujući microG servisu. Pritom, do Google aplikacija možete doći i preko GBox-a, slično kao što smo to već opisivali nakon što instalirate Google Play prodavnicu putem ovog servisa.

Fantastična kamera udarni adut

Udarna stavka P serije je uvek bio sistem kamera, pa se i danas, 12 godina kasnije, očekuje isto od Pura 70 serije. Pura 70 Pro se može podičiti odličnim sistemom kamera koji donosi sjajne fotografije, ali i video-zapise. Glavna kamera od 50 Mp ima senzor od 1/1,3 inča i varijabilni otvor blende F1.4-F4.0 za odlične fotografije čak i pri slabijem osvetljenju. Takođe, telefoto periskop od 48 Mp ima otvor blende od F2.1, što znači da upija više svetla od bilo koje takve kamere, te to dodatno doprinosi odličnim zumiranim fotografijama, kao i fantastičnim makro rezultatima. Tu je i ultraširokougaona kamera od 12,5 Mp koja kompletira ovaj svestrani sistem. Glavna i telefoto kamera imaju optičku stabilizaciju, kao i fazni autofokus, uz laserski autofokus na glavnoj kameri. Takođe, veoma smo prijatno iznenađeni sjajnim unapređenjem selfi kamere od 13 Mp koja je dobila autofokus, što doprinosi odličnim portretima i prepoznavanjima lica i objekata od značaja, bez obzira na njihov položaj.

Huawei je oduvek bio poznat po odličnoj autonomiji, pa i ovog puta ne iznenađuje što baterija telefona traje veoma dugo. Dva dana su sasvim realan scenario, za štedljive korisnike i više. Baterija kapaciteta 5050 mAh se puni punjačem od 100 W, koji se – da, došlo je vreme da se takve stvari posebno ističu – isporučuje u pakovanju. Pored toga, Pura 70 Pro podržava bežično punjenje snagom do 80 W, kao i reverzno punjenje i kablom i bežičnim putem, do 18 W, odnosno 20 W.

Nema sumnje da je Pura 70 serija pokazatelj velikih promena na širem, međunarodnom planu, te da Narodna Republika Kina i njen samoupravni gigant Huawei i te kako imaju čime da se podiče. Neverovatan je podvig da se u uslovima opšte izolacije osvoji proizvodnja konkurentnog čipa, a kamoli ponudi kompletan proizvod nešto drugačije filozofije i pristupa. Korisnici treba da budu svesni toga. Ukoliko se prepoznaju u onome što Huawei danas može da im ponudi, i imaju u vidu određene začkoljice koje im se mogu naći na putu, Pura 70 Pro im se veoma lako može preporučiti jer je reč o kvalitetnom i odlično izrađenom i zaokruženom proizvodu. Huawei se vratio, ovog puta sav svoj, prkosno ponovo ističući najviše ambicije i kombinujući stil, performanse i inovacije, što ga čini veoma ubedljivim konkurentom na tržištu pametnih telefona.

Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs/

