Huawei Pura 80 serija pokazuje šta znači ozbiljna kamera

Nova serija mobilnih telefona kompanije Huawei stavlja akcenat na kamere. Rezultati su više nego impresivni.

Huawei je puno vremena i resursa uložio u razvoj sopstvenih kamera senzora. Iako je možda u početku delovalo da bi bilo lakše koristiti senzore proizvođača koji se specijalizuju za tako nešto, to bi značilo da bi bilo teže diferencirati se, a kineski gigant je ionako poznat po tome što igra „na duge staze.“ Jasan potencijal ovakvog pristupa se video u fantastičnim P60 Pro i Pura 70 Pro modelima. Sada je, međutim, kombinacija kvalitetnih senzora i odlične optike razvijene „in house“ pokazala da je došlo do velikog odskoka od mnogobrojnih rivala. To je potvrdio i DXOMark, koji je Pura 80 Ultra postavio na ubedljivo prvo mesto liste kamera telefona, s ne tako malom razlikom spram drugih proizvođača. Ali bez obzira šta rekli rejting sajtovi, golim okom je prilično jasno da je Huawei kreirao telefone s najboljim kamerama, što se vrlo lako može ustanoviti…

Huawei Pura 80 Pro

Telefon koji smo neposredno testirali je ostavio izuzetan utisak na nas. Osnovu njegovog sistema čini 1-inčni RYYB HDR senzor u kombinaciji s odličnim telefoto i ultra-širokougaonim sočivima. Stabilizacija, razni sistemi autofokusa koji se kombinuju, odlična reprodukcija boja i ultraprecizne boje rezultuju izuzetnim detaljima. To se odnosi kako na dnevna, tako i noćna snimanja po kojima je proizvođač prepoznatljiv godinama unazad.

Osim toga, premium dizajn je ostao dosledan pravcu koji je utabao prošlogodišnji model. Glavni motiv trougla telefonu daje veoma specifičan izgled i jedinstvenost karaktera, što nije nimalo lako u današnje vreme. Uređaj je dostupan u tri elegantne boje: crnoj, beloj i crvenoj, tako da svako može da odabere varijantu koja mu najviše odgovara.

Još jedna stvar po kojoj je Huawei dobro poznat jeste dobra optimizacija potrošnje, koja rezultuje dugotrajnom baterijom u koju se korisnik može pouzdati. Tako je i ovog puta, gde s baterijom od 5170 mAh Pura 80 Pro bez problema traje tokom celog dana i u zahtevnijim situacijama, dok će korisnicima s manje prohteva bez problema trajati dan i po do dva. Što se brzine punjenja tiče, one iznose 100 W (žičano) i 80 W (bežično).

Huawei Pura 80 Ultra

Za one koji žele samo najbolje, rezervisana je Ultra serija. Ovaj telefon se odlikuje najnaprednijom kamerom do sada, sa snimcima koji pomeraju granice mobilne fotografije. Odmah po izlasku, Pura 80 Ultra je zasela na prvo mesto DXOMark liste koja rangira najbolje kamere mobilnih telefona, i to s pozamašnom razlikom, dok je doskora bila praksa da se top modeli smenjuju jedan za drugim sa po par bodova razlike.

Ovu kameru karakteriše identičan RYYB HDR senzor od 50 Mp kao na Pro varijanti, ali i kombinacija dva izmenjiva periskopska telefoto sočiva od 50 Mp i 12,5 Mp koji dele isti senzor, što je i tehnički najnaprednije rešenje koje se može naći na tržištu danas, i samo možemo da naslutimo u kojim će sve pravcima odvesti ljubitelje mobilne fotografije koji će moći da na budućim Huawei telefonima biraju između različitih kombinacija senzora i optike.

Ovaj telefon se takođe odlikuje vrhunskim premium dizajnom s motivima trougla, kao i fantastičnim kvalitetom izrade s izdržljivim materijalima.

Primeri fotografija snimljenih Huawei Pura 80 Pro mobilnim telefonom

Huawei Pura 80 serija mobilnih telefona se oslanja na EMUI 15 operativni sistem i AppGallery aplikaciju prodavnica koja nudi širok asortiman aplikacija, uključujući sve često korišćene i dobro poznate domaće aplikacije. Osim toga, putem MicroG servisa možete lako i brzo instalirati sve što želite od Google aplikacija, čime kompletna softverska podrška osigurava besprekorno korišćenje u svakodnevnoj praksi. Ipak, udarna stavka ovih telefona su definitivno kamere. Ukoliko vam je najveći prioritet kvalitet snimaka, onda je Huawei Pura 80 serija pravi izbor, bez obzira da li se odlučite za Pro ili Ultra model. Telefoni su osmišljeni tako da odgovore na potrebe svih – od entuzijasta i profesionalaca koji žele mobilnu napravu koja je u stanju da u solidnoj meri odmeni profesionalnu opremu, sve do običnih korisnika koji prosto žele da „škljocnu“ i naprave vrhunsku uspomenu, bez mnogo udubljivanja i peripetija.