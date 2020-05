Huawei uz besplatnu uslugu “Od vrata do vrata” pruža i popust na popravke telefona

Od 27. aprila do 27. maja, svi Huawei korisnici čiji su telefoni pod garancijom imaju mogućnost popravke ekrana i matične ploče uz ostvarivanje popusta do 20%. Istovremeno, kompanija pruža besplatnu uslugu “Od vrata do vrata”, u cilju ohrabrivanja što većeg broja ljudi da ostanu kod kuće i budu bezbedni.

Kao društveno odgovorna kompanija, Huawei stavlja korisnike na prvo mesto, a u situaciji koja je zahvatila čitav svet, Huawei je odlučio da svojim korisnicima pruži još jednu pogodnost, kako bi što manje brinuli kada su u pitanju njihovi pametni uređaji. Huawei kontinuirano radi na razvijanju softvera, deljenju ažuriranja i pružanju usluga koje pomažu u održavanju pametnih telefona u najboljem mogućem stanju.

Korisnici mogu popraviti ekran i matičnu ploču, ostvarujući popust do 20%. Svaki servisni centar ima svoje marže, s toga je potrebno da u svom servisnom centru proverite koliko iznosi popust za popravku vašeg telefona, u odnosu na model koji posedujete.

Najbliži Huawei servisni centar možete pronaći na ovom linku!

Takođe, i dalje je aktivna besplatna usluga “Od vrata do vrata” za uređaje koji su pod garancijom. Uređaje će ispred vaših vrata preuzimati kurir, koji će ih odneti u servisni centar. Nakon popravke, uređaj će se očistiti i dezinfikovati u skladu sa profesionalnim specifikacijama, kako bi se osiguralo da je svaki uređaj vraćen čist i sterilisan. Preuzimanje i vraćanje uređaja će biti potpuno besplatno ukoliko je vaša garancija i dalje važeća.

Telefon se može popraviti u roku od jednog dana (izuzimajući logističko vreme za preuzimanje i vraćanje).

