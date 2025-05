Huawei Watch 5: Kvalitet koji se prepoznaje

Huawei Watch serija pametnih satova dobija petu iteraciju, koja ima za cilj da pomeri granice pametne interakcije i donese korisniku više relevantnih informacija, te lakšu integraciju u pametnu svakodnevicu.

Nije nimalo slučajno što je Huawei ne samo među najvećim imenima industrije nosive elektronike već je u 2024. godini zauzeo prvo mesto na globalnom nivou po godišnjoj stopi rasta isporuka nosivih uređaja. Uz novu seriju pametnih satova, Huawei nastavlja da diktira trendove u aktivnom i modernom načinu života, postajući simbol stila i inovacija u industriji. Senzori su unapređeni, algoritmi su precizniji, a tu je i novi vid upotrebe dodatnog fingertip senzora…

Na test smo dobili upravo predstavnika nove generacije pametnih satova, Huawei Watch 5 u Purple izdanju, s ljubičastim kaišem i prepoznatljivim elegantnim dizajnom, s kružnim ekranom, krunicom s desne strane za navigaciju i kontrolu, ali i novim modulom s inovativnim X-TAP senzorom, koji se može koristiti na više načina. Recimo, za tri sekunde možete dobiti određenu informaciju zavisno od aplikacije, za desetak sekundi merenja možete dobiti kraći skup informacija o zdravstvenom stanju, za šezdesetak sekundi merenja isporučuje se obimniji prikaz zdravstvenih parametara, a ostavljena je mogućnost prilagođavanja po individualnim primenama, pa će tako ova inovativna tehnologija moći da se koristi na aerodromima za dobijanje informacija o letovima i kartama, prijavu na razne terminale i slično.

Pametni sat u titanijumskoj verziji sa safirnim staklom prečnika od 46 milimetara deluje vrlo elegantno, ali i robusno. Veoma nam se dopada kako se prelivaju nijanse ljubičaste, naročito na kaišu za koji mislimo da je najelegantniji i najlepši kaiš koji smo videli na Huawei pametnim satovima do sada. Dizajn je izuzetan i kućište se „stapa” s narukvicom, stvarajući osećaj kontinuirane celine, što nije lako izvesti na pametnim telefonima, a opet možete veoma lako da koristite i alternativne kaiševe različitih materijala, pošto za sekundu možete otkačiti narukvicu jednim klikom i postaviti novu.

Sam ekran je dijagonale 1,5” i reč je o vrhunskom LTPO OLED ekranu osvetljenosti do 3000 nita, za maksimalno jasan prikaz u svim uslovima osvetljenja. Pored „muške” verzije sata od 46 mm, na raspolaganju je i „ženska” varijanta od 42 mm, s nešto drugačijim materijalima kaiša i ekranom od 1,38”. Što se izdržljivosti i kvaliteta materijala tiče, tu ne treba imati ni najmanju dilemu: kombinacija 316L nerđajućeg čelika, titanijuma kakav se koristi u aeronautičkoj industriji i safirnog stakla deluje fantastično u praksi. Otpornost na sve vidove udaraca, kao i vodootpornost do 5 ATM s garantovanih 10 minuta ronjenja na dubini do 50 metara dovoljno ilustruju da je reč o uređaju u koji se možete pouzdati. Formalno su podržani i IP68/69 standard, kao i EN13319 za ronjenje do 40 metara dubine.

Pametni sat podržava širok spektar integracija s pametnim telefonima i drugim vrstama uređaja. Podržan je eSIM za samostalno korišćenje mobilne mreže bez potrebe za mobilnim telefonom, najnoviji Bluetooth i Wi-Fi standardi. Može se koristiti za pozive, što je izuzetno praktična stvar, kao i slušanje muzike direktno sa samog pametnog sata. Sat omogućava nove vidove kontrole putem gestova i pokreta, na šta ćete se s vremenom navikavati. Bazira se na operativnom sistemu HarmonyOS, i kao i drugi pametni satovi, u stanju je da podrži više od 100 različitih aktivnosti i vežbi u raznim uslovima.

X-TAP senzor sa desne strane sata kombinuje senzor pritiska koji detektuje intenzitet pritiska vrha prsta, ECG senzor i PPG senzor. Nova Health Glance funkcija donosi uvid u opšte zdravstveno stanje putem merenja od šezdesetak sekundi. Na ovaj način se meri devet stavki: prosečan puls, varijabilnost pulsa, SpO2 (zasićenje krvi kiseonikom), temperatura kože, stres, ECG, detekcija začepljenja arterija, respiratorni pregled i kvalitet disanja tokom sna. Ovo je samo deo onoga što Huawei Health može da ponudi kao informaciju i moramo reći – naročito imajući u vidu da polako zalazimo u godine kada zdravstveni problemi bivaju sve češći i izraženiji – da je izuzetno korisno imati pri ruci (zapravo, na ruci) ovakvu napravu. Naravno, ništa ne može da zameni doktora i nije cilj da se ovo koristi umesto profesionalne medicinske opreme, ali ovde nije stvar u premeravanju da li je senzor pametnog sata precizniji od 300 puta veće bolničke mašine koja košta 200 puta više, već je poenta u tome da možete dobiti odgovarajuće indikatore koji će vam dati generalne informacije o zdravstvenom stanju, sugestije šta biste mogli da uradite, šta eventualno ispraviti, popraviti, da li treba više kretanja, više spavanja i slično.

Baterija Watch 5 pametnog sata od 867 mAh donosi višednevnu upotrebu, ali će dosta zavisiti od vaših navika, kao i načina upotrebe. Za početak, tu je Always-On Display, koji možete (de)aktivirati zarad uštede baterije. Zatim, primetan broj novih funkcija neće svima biti neophodan, makar ne stalno. Stoga je Huawei omogućio dva generalna režima rada pametnog sata: Standard režim, u kome funkcionišu eSIM, X-TAP senzor, navigacija i aplikacije trećih strana, kao i Ultra-Long Battery Life režim, koji onesposobljava pomenute mogućnosti i funkcije, s izuzetkom praćenja dugoročnih parametara vezanih za zdravlje, koji se takođe mogu pratiti u ovom režimu rada. Prebacivanje između ovih režima rada traje svega par sekundi, tako da je ideja da u principu možete povremeno da aktivirate režim u kome je sve aktivno i tada dobiti vrlo precizne informacije, a onda se prebaciti u režim uštede bater ije kada dobijate duže trajanje baterije sata. Izuzetak je ukoliko vam je neophodno da iz nekog razloga sve vreme držite neke od pomenutih funkcija aktivnim. Šta to znači u praksi? Sa svim uključenim funkcijama, Watch 5 će trajati četiri do četiri i po dana, dok će u ultradugom baterijskom režimu raditi oko nedelju dana.

Cena Huawei Watch 5 46 mm Purple modela koji smo testirali iznosi 65.000 dinara, ali se cene kreću od 53.000 do 76.000 dinara za muške (46 mm), odnosno 58.000 do 76.000 dinara za ženske (42 mm) modele, u zavisnosti od narukvice i materijala izrade. Do 30. juna će važiti akcija u sklopu koje će kupci Huawei Watch 5 pametnog sata na poklon dobijati Huawei FreeBuds 6i slušalice. Smatramo da je reč o izuzetnom proizvodu sa dosta zanimljivih rešenja koja su vrlo upotrebljiva i praktična, naročito X-TAP čiju ćemo punu praktičnost videti tek s uvođenjem podrške u rešenja trećih kompanija. Reč je o odličnom i atraktivnom pametnom satu izuzetne izrade, s naročitim naglaskom na lako dobijanje informacija o zdravstvenom stanju, koji se lako može preporučiti bilo kome.

