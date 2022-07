Huawei Watch GT 3 Pro je vaš novi najbolji prijatelj i saputnik u svakom trenutku

Tehnologija napreduje iz dana u dan, i sa svakim novim uređajem postajemo svesniji da je tehnologija naš novi najbolji prijatelj. Još jedna potvrda stiže iz kompanije Huawei koja je lansiranjem novog Huawei Watch GT 3 Pro pametnog sata pokazala šta znači imati uz sebe, svakog trenutka svog dana, malog pomoćnika koji brine o nama.

Brz tempo života, mnogo sedenja, posla i stresa postali su problem svakog pojedinca. Ako ste do sada takve probleme stavljali pod tepih, uz Huawei Watch GT 3 Pro to nećete moći. Ovaj pametni sat pokazaće vam koliko su fizička aktivnost i zdravlje važni, a postaće i vaš najbolji motivator kada se radi o zdravim navikama.

Huawei Watch GT 3 Pro je tu svake sekunde vašeg dana i noći, pa tako čim otvorite oči možete videti kakav vam je kvalitet sna bio, da li ste se budili, koliko dugo ste bili u REM fazi i krajnju ocenu sna. Jer svi znamo koliko je san bitan za kvalitet života. Na taj način ćete pratiti parametre koji su usko povezani sa time kako ste spavali. Nakon što započnete svoj dan, i krenete na posao, u toku celog dana vam sat nudi značajne informacije o zdravstvenim parametrima. Uz Huawei Watch GT 3 Pro možete imati čak i uvid u to koji momenti vam donose brigu, i tačno po satnici pratiti nivo stresa. A kada dođe do stresa, dođe i do ubrzanja srca, Huawei Watch GT 3 Pro ima sposobnost da prati vaš puls i prikazuje vam ga na ekranu pametnog sata. Huawei Watch GT 3 Pro poseduje Huawei TruSeen 5.0+ koji dodatno poboljšava preciznost merenja stope otkucaja srca, a poboljšava i praćenje zasićenosti krvi kiseonikom.

Ako vam je posao kancelarijski, i sedite ispred kompjutera satima, Huawei Watch GT 3 Pro će vas opominjati na sitnice koje će vaš dan učiniti boljim. To su podsetnici koje ovaj pametni sat ima, a koji će vas motivisati da ustanete od kompjutera i pokrenete svoje telo, popijete čašu vode ili da malo stanete sa radom, popričate sa kolegama i da se nasmešite, jer se ne kaže za džabe da sa svakih pet minuta smeha produžavate život za 10 minuta.

Već nakon par nedelja sa ovim satom, osećaćete se bolje i snažnije. To je sigurno pravi trenutak da počnete da trenirate, ako do tada niste pronalazili motivaciju. Huawei Watch GT 3 Pro vam nudi preko 100 različitih vežbanja uparenih s AI Running Coach i ličnim planiranjem trčanja na osnovu istorije trčanja i ličnih ciljeva pojedinca. A tu su i druge mogućnosti koje nudi ovaj sat, pa tako sa ovim pametnim satom možete roniti na dubini i do 30 metara pri čemu daje opciju za trening ronjenja na dah i navođenjem za disanje, pratiće vaše igranje golfa, navoditi GPS-om i pratiti vaše planinarenje, skijanje …

A još jedna važna karakteristika ovog sata je njegov elegantan i sportski izgled, pa tako ćete moći da ga uklopite i uz vaše poslovne modne kombinacije ali i za momente kada trenirate i bavite se sportom. Bilo da izaberete veći model od 46mm ili manji od 43mm, Huawei Watch GT 3 Pro će biti vaš pametni asesoar koji nećete poželeti da skinete.

Kompanija Huawei je poznata po svojim izvanrednim specifikacijama kada su pametni satovi u pitanju, a naročito kada se radi o bateriji. Pa tako i ovoga puta na tržište donose sat o čijoj bateriji nećete morati da mislite. Uz brzo punjenje, sat podržava WiFi i obrnuto punjenje, odnosno punjenje sata pomoću telefona, a ovaj gedžet će biti uz vas i do 14 dana na većem modelu a sedam dana na manjem modelu.

Huawei Watch GT 3 Pro je sve što vam treba, spoj lepote i kvaliteta, sporta i elegancije, praktičnosti i tehnologije.

