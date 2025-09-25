Huawei Watch GT 6 Pro: šestica za desetku!

Nakon Watch 5 modela, Huawei je predstavio Watch GT 6 seriju, koja fokus stavlja na dugotrajnu bateriju. Na testu smo u proteklim nedeljama imali Huawei Watch GT 6 Pro, koji je ostavio izuzetan utisak.

Kineski gigant nastavlja s intenzivnim nastupom na tržištu pametnih satova. Velika ofanziva je rezultovala dominacijom na tržištu, gde sve više kupaca prepoznaje Huawei kao najbolji izbor. Ne spava se na lovorikama, stalno izlaze nove serije, mogućnosti se unapređuju, podrška se dodaje, kreiraju se sve bolji i dopadljiviji modeli pametnih satova. Slutimo da će i u budućnosti Huawei nastaviti dominaciju, a jedan od najbitnijih faktora jeste dugo trajanje baterije. Slično smo iskusili sa GT 6 Pro modelom.

Pro varijanta uvek predstavlja korak više, a u ovoj generaciji dolazi isključivo u 46 mm verziji, koja je prevashodno usmerena ka muškoj populaciji. Konkretan model na testu je crn i ima kaiš od „fluoroelastomera”, blago elastičnog, laganog i prijatnog materijala. Osećaj nošenja sata najlakše bismo opisali kao uslovno neosetan – nikada ovako lagano na ruci nismo nosili pametni sat, posebno ovakvih dimenzija, pa ga toplo preporučujemo svima koji su imali određenih problema ili sitnih smetnji s nošenjem satova. Pored toga, kaiš je takav da se ruka ne znoji, klasičnog je dizajna, a dodatno prilagođeni uglovi titanijumskog kućišta i kaiša kojim se povezuje čine da sat izuzetno dobro prianja i da se faktički uopšte ne pomera, ostajući u položaju čak i ukoliko je kaiš malo labaviji, čineći nošenje dodatno komfornim i udobnim. Drugim rečima, Watch GT 6 Pro je najudobniji i najkomforniji pametni sat koji smo koristili. Za početak – odlično! Pored toga, Pro serija će biti dostupna i u titanijumsko-metalnoj i u kompozitno-pletenoj varijanti, tako da će i luksuznije opcije biti na raspolaganju.

Sam sat je sličnog oblika kao i Watch GT 5 Pro i još više Watch 5 serija. Huawei se drži oprobanog recepta, sa safirnim staklom i nanonkristalnim premazom preko ekrana, te titanijumskim kućištem, izuzetno izdržljivim i otpornim na sve fizičke izazove. Sam ekran je dijagonale 1,5”, a njegova osvetljenost je unapređena spram GT 5 Pro serije i podignuta na 3000 nita, za maksimalno jasan prikaz u svim uslovima osvetljenja. Otpornost na sve vidove udaraca, vodootpornost, IP68 standard govore da se možete pouzdati u ovaj pametni sat, u šta se uveravamo iz generacije u generaciju.

Što se senzora tiče, oni su isti kao na GT 5 Pro seriji, ali su njihova preciznost i mogućnosti podignuti na viši nivo. Dodate su brojne nove mogućnosti, a premda tehnički nije novost, u Srbiji bi trebalo da bude odobrena ECG funkcija, tako da će korisnici konačno imati informacije o eventualnim arterijskim hipertenzijama. Tu su Wi-Fi i Bluetooth konekcije nove generacije, kao i NFC, za koji pak opet važi tradicionalna boljka odobravanja korišćenja da bi radila beskontaktna plaćanja.

Na novoj seriji Huawei pametnih satova je debitovao operativni sistem HarmonyOS 6.0. Van raznih kozmetičkih promena, koje nisu zanemarljive i donose određene promene u obaveštavanjima, unapređuju troelementni prsten s prikazom aktivnosti, donose nove grafičke prikaze i animacije, Huawei je implementirao veliki broj korisnih unapređenja. Premda su senzori isti kao u prethodnoj generaciji, preciznost merenja unapređena je na svim poljima i u raznim situacijama i vežbama. Čak se prati i procenjuje emocionalno stanje. Dodat je novi Sunflower pozicioni sistem koji dodatno unapređuje pozicioniranje uz postojeće GPS sisteme. Praćenje distance je dobilo i treću dimenziju dok se do sada pratilo samo u dve dimenzije. Watch Faces se mogu prilagođavati i korisnici mogu čak kreirati sopstvene, ovog puta birajući ne samo fotografije već i video za osnovu prikaza pametnog sata.

Fokus nove serije pametnih satova je na vežbanjima, odnosno na podsticanjima na razne vidove fizičkih aktivnosti. Ovog puta prednost nad ostalim vežbačima dobila je sekta biciklista, što je svakako bolje od sekti golfera ili ronilaca, ali nekome ko šeta ili trči ne znači puno. Biciklisti imaju mogućnost merenja virtuelnog utroška snage, vrše monitoring utrošene snage u realnom vremenu, eliminišući potrebu za dodatnim specijalizovanim uređajima. A ukoliko padnete i povredite se, sat je u stanju da automatski detektuje pad i da inicira SOS poziv, što je sjajna stvar.

Snimanje otkucaja srca, brojanje koraka, merenje ECG-a i podrška za različite sportske režime se podrazumevaju, baš kao i merenje sna, prilagođeni planovi treninga, vežbe disanja i praćenje ciklusa. Između ostalog, s narednim apdejtom će dobiti i mogućnost merenja arterijske hipertenzije na području Srbije. Tu su razne mogućnosti i opcije merenja zdravstvenih parametara, praćenja sna, velikog broja raznih aktivnosti i drugo.

Watch GT 6 Pro stiže s još boljom baterijom. Između ostalog, to je omogućeno kreiranjem stekovane baterije, koja više nije oblika spljoštenog kvadra, pa je time omogućena poboljšana gustina. Tako sada imamo deklarisano trajanje od najviše 21 dan za Watch GT 6 Pro, odnosno 14 dana „tipičnog” korišćenja. Mi smo uspevali da bez ikakvog naročitog naprezanja „izvučemo” 16-18 dana, zavisno od intenziteta upotrebe pametnog sata tokom dana. Možete da se pouzdate da će i ovaj pametni sat, baš kao i drugi Huawei uređaji ovog tipa, biti u klasi „zaboravio sam kada sam ga punio”.

Sve u svemu, Huawei je napravio pun pogodak s novom generacijom pametnih satova. Pametno gađa ono što je korisnicima najbitnije, isporučujući uređaj izuzetne autonomije, koji može da meri niz parametara vezanih za dnevne aktivnosti i zdravlje. Izvanredne je izrade, a naročito nam se dopada najpristupačnija verzija koju smo i imali na testu: crn model s fluoroelastomerom kao narukvicom, koji se potpuno neosetno nosi na ruci i lako uklapa u razna modna izdanja. Huawei Watch GT 6 je uređaj koji svako može da prepozna kao svoj izbor i pronađe veliki niz upotrebljivih funkcija kojima će unaprediti svoja životna iskustva. Što se nas tiče – pun pogodak! Korisna adresa: consumer.huawei.com/rs